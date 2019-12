Evo hace el ‘fuchi’ a México: ‘Estoy mejor en Argentina’

Evo Morales, ex presidente de Bolivia, aseguró sentirse mejor en Argentina que en México.

“Evo está muy agradecido.

“Nos dijo que se siente mejor acá que en México y no nos pidió ninguna custodia especial”, aseguró Felipe Solá, canciller de Argentina.

Ello, luego de que Morales hiciera su arribo a la nación sudamericana para establecer en la misma.

El ex presidente de Bolivia y varios de sus colaboradores llegaron a Argentina bajo la condición de refugiados, confirmó Solá.

“Evo Morales, su vicepresidente, Álvaro García Linera, su ex canciller, la ex ministra Montaño, y el ex embajador de Bolivia ante la OEA pidieron ser refugiados”, refirió.

El ex mandatario boliviano concluyó así, de manera oficial, su asilo en México.

Ello, para continuarlo en Argentina, dio a conocer el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Marcelo Ebrard.

“Sostuve ayer conversación con Evo Morales quien me informó su decisión de trasladarse a Buenos Aires. Agradeció cumplidamente la generosidad de pueblo y gobierno de México”, estableció el canciller en su cuenta de Twitter.

Tras el golpe de Estado en su contra, el líder indígena boliviano llegó a México el pasado 12 de noviembre.

Así las cosas, permaneció en el país alrededor de tres semanas, hasta su traslado a Cuba, el pasado fin de semana.