“Estoy bien”, asegura Merkel sobre temblores que sufrió durante evento oficial

"Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien", aseguró Merkel con una sonrisa al ser preguntada por ese episodio durante una conferencia de prensa conjunta con Zelenski, posterior al encuentro mantenido en la cancillería.