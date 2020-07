Equipo de campaña de Trump en español saca raja de extracto de discurso de AMLO

Un extracto del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador tras su reunión con su homólogo de Estados Unidos fue utilizado por el equipo de campaña de Donald Trump en español.

Específicamente, el momento en que agradece al inquilino de la Casa Blanca su comprensión y respeto.

La utilización del extracto tuvo como fin revirar un mensaje de Joe Biden, virtual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, en el que hace un recuento de los insultos proferidos por Trump a los mexicanos.

“De hecho, Joe, mientras tú llevas décadas haciendo promesas vacías a los hispanos, el presidente Trump le ha cumplido a nuestra comunidad.

“Es por eso que el presidente López Obrador dijo que Trump ha tratado a los mexicanos con comprensión y respeto”, hace notar el equipo de campaña del inquilino de la Casa Blanca en español.

Actually Joe, while you've spent decades making empty promises to Hispanics, President Trump has actually delivered for our community.

That's why President López Obrador said today that @realDonaldTrump has treated Mexicans with "understanding" and "respect." https://t.co/QINiFxxPZ3 pic.twitter.com/qadIKZ85At

— Equipo Trump – Text VAMOS to 88022 (@EquipoTrump) July 8, 2020