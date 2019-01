El Vaticano investiga a obispo argentino por abuso sexual

El Director interino de la Oficina de Prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti, informó que el obispo argentino Gustavo Zanchetta, que trabaja en la Santa Sede, está bajo investigación preliminar por presuntos abusos sexuales y de poder.

Las acusaciones contra Mons. Zanchetta apuntan a que habría cometido los abusos cuando estaba a la cabeza de la diócesis de Orán, en Argentina.

Mons. Zanchetta fue Obispo de Orán entre agosto de 2013 y agosto de 2017 cuando el Papa aceptó su renuncia.

En aquella oportunidad el Prelado argentino escribió una carta en la que dijo que “desde hace tiempo un problema de salud no me permite llevar plenamente el ministerio pastoral que me fue confiado. Teniendo en cuenta la vasta extensión de nuestro territorio diocesano, y los enormes desafíos que tenemos como Iglesia en el norte de la patria”.

Mons. Zanchetta agregó que debía “partir lo antes posible para iniciar el tratamiento” de su enfermedad en otro lugar.

“Sepan perdonarme en aquello en lo que les haya faltado o decepcionado, y por favor, sosténganme con su oración”, finalizó la misiva.

El nombramiento para el puesto del Vaticano se dio el 19 de diciembre de 2017.

El Director interino de la Oficina de Prensa del Vaticano explicó hoy que las acusaciones contra Mons. Zanchetta surgieron en los meses recientes, casi un año después de que el Papa Francisco lo nombrara para un puesto en el Vaticano.

“Después de la renuncia transcurrió un periodo de tiempo en España. Después del periodo en España, en consideración a su capacidad de gestión administrativa, fue nombrado Asesor de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), un encargo que no prevé ninguna responsabilidad de gobierno del dicasterio”, indicó Gisotti.

El Director interino de la Oficina de Prensa del Vaticano también precisó que mientras dure la investigación preliminar, Mons. Zanchetta “se abstendrá del trabajo” en la Santa Sede.

Gisotti dijo además que “la razón de la renuncia está relacionada a la dificultad de manejar las relaciones con el clero diocesano, algunas de las cuales eran muy tensas”. “Al momento de su renuncia había acusaciones contra él de autoritarismo, pero no había acusaciones de abuso sexual”, agregó.

El Director interino de la Oficina de Prensa del Vaticano indicó asimismo que el actual Obispo de Orán, Mons. Luis Antonio Scozzina, “ya ha recogido algunos testimonios que deben todavía llegar a la Congregación para los Obispos. Si se confirman algunos elementos para proceder, el caso será enviado a la comisión especial para los obispos”.

Según el diario El Tribuno de Salta, serían tres los seminaristas que sufrieron abusos por parte del Obispo Zanchetta. “Tres se animaron a denunciar y dejaron el seminario. Otros diez fueron manipulados a nivel psicológico para acallar los abusos que vieron”, indicó una fuente citada por el periódico.

Los abusos que fueron denunciados ante la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires “habrían ocurrido en fiestas que él organizaba los viernes con seminaristas. Allí, además, les daba alcohol”.

El Tribuno también señala Mons. Zanchetta, cuando fue Obispo de Quilmes se fue con “acusaciones, abusos de poder y desmanejos económicos”. “Por este motivo, varios laicos y religiosos se opusieron a su designación”.