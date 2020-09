El Doctor Zedillo analizará actuación de la OMS ante Covid-19

Para coraje del presidente López Obrador y el Zar del Virus, Hugo López Gatell, la Organización Mundial de la Salud selecciono al Doctor Ernesto Zedillo como miembro del panel independiente que investigará la respuesta de la agencia ante la pandemia del coronavirus.

El ex mandatario mexicano, Doctor en economía y no en medicina, es uno de los 11 miembros del panel, entre los que destacan la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clrak, la ex presidente de Líbia, Ellen Johnson Sirleaf, y el ex ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Miliband, el ex Ministro de Finanzas colombiano Mauricio Cárdenas, y la ex Presidenta de Médicos Sin Fronteras Joanne Liu de Canadá, Michel Kazatchkine.

Según Helen Clark, el objetivo de los panelistas será informar sobre el manejo de la pandemia por parte de la OMS durante de las etapas tempranas de la emergencia, la propagación mundial, el impacto social y económico y cómo fue controlada y mitigada”.