‘El diablo le tiene bronca a México’: Papa Francisco

Con un “el diablo le tiene bronca a México” se refirió el Papa Francisco, en entrevista de la que hace eco el periódico “El País”, a la escalada de violencia que lo asola, de ahí que aconsejara el Presidente Andrés Manuel López Obrador concretar una política de diálogo y de pactos para frenarla.

Ello, si bien dijera no ver como una opción concertar con los narcotraficantes.

“A mí me suena mal; es como si yo, para ayudar a la evangelización de un país, pactara con el diablo; hay pactos que no se pueden hacer.

“El pacto político debe hacerse por el bien del país”, refirió el Papa Francisco sobre el particular.

Al abundar sobre su percepción de que el diablo está siendo castigado por el diablo, el Sumo Pontífice dijo que “es verdad”.

“Las persecuciones a los cristianos, que son persecuciones que en otros países de América no se dieron con tanta virulencia, ¿por qué en México? Algo pasó ahí.

“Como si el diablo le tuviera bronca a México, ¿no?, porque si no, no se explica tanta cosa”, remarcó el Papa Francisco.

Respecto al tema de los migrantes y de la construcción de muros, el Santo Padre abogó por la protección de los primeros a nivel global.

En cuanto al segundo tema, lamentó que el hombre sea el único animal que cae dos veces en el mismo hoyo.

Ello, al censurar la nueva cultura de defender territorios haciendo muros.

“Yo no sé qué sucede cuando entra esta nueva cultura de defender territorios haciendo muros.

“Ya conocimos uno, el de Berlín, que bastantes dolores de cabeza nos trajo y bastante sufrimiento, pero el hombre es el único animal que cae dos veces en el mismo hoyo”, puntualizó el Sumo Pontífice.

Así las cosas, el Papa Francisco aseveró que la verdadera defensa de los territorios está en el diálogo, el crecimiento, la acogida, la educación y la integración para las personas que se ven obligados a dejar sus lugares de origen.

Finalmente, el Sumo Pontífice aseguró que se sigue trabajando en los casos de los sacerdotes acusados de abuso sexual.

Al abundar sobre el particular, aseveró que “el Papa no tiene que andar publicando todos los días lo que está haciendo”.

“Hay casos que son largos; mi política consiste en abrir procesos, en este caso de sanación, de curación, de corrección”, puntualizó.

NO REGISTRADA DESDE LA REVOLUCIÓN SITUACIÓN DE EMERGENCIA: DURAZO

APATZINGÁN.- México vive una situación de emergencia en materia de inseguridad no registrada desde la época de la Revolución Mexicana, que, en gran parte, es resultado de la corrupción de los cuerpos de seguridad, reconoció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

Dijo que durante muchos años, funcionarios han amparado y protegido a grupos delictivos, hecho que ha generado la crisis que actualmente se vive.

“Esta situación que vivimos tiene que ver con asumir el compromiso que nos lleve a combatir a fondo también a la corrupción y las desviaciones en los cuerpos de seguridad en todos los niveles”, manifestó.

Agregó que “por muchos años, la violencia y criminalidad se han sustentado en la desviación de funcionarios que amparan y protegen a grupos y conductas delictivas, y el resultado ha sido la más grave crisis de violencia que ha vivido nuestro país acaso desde la Revolución Mexicana”.

En ese marco, el funcionario federal señaló que la lucha contra la inseguridad y la delincuencia no admite mezquindades ni regateos, mucho menos el cálculo político a la hora de concertar acciones.

“Vivimos un tiempo de emergencia para el que es fundamental la unidad; la inseguridad no es un asunto de hoy ni de ayer; es el resultado de una acumulación de años que llevará tiempo corregir, pero en cuya solución estamos empeñados al 100 por ciento, sin perder un minuto”, dijo.

Al poner en marcha, junto al gobernador Silvano Aureoles, la segunda fase del Operativo Integral de Seguridad en la región de la Tierra Caliente, el funcionario federal puntualizó que no hay pretexto político o ideológico que pueda anteponerse a la responsabilidad de la institución para garantizar la seguridad y poner fin a la impunidad.

“La lucha contra la delincuencia es un asunto de Estado y, como tal, requiere de la suma y voluntad política de todos”, expuso.