Ecuador sí doma la pandemia

Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud de Ecuador, proclamó el control de la pandemia de coronavirus.

A decir del médico y político, la nación sudamericana consiguió bajar la cifra de defunciones diarias por el flagelo a no más de 10 por día durante la última semana.

Y que redujo la cantidad de pacientes de emergencia en los hospitales públicos.

Ecuador enfrentó uno de los peores brotes de coronavirus en la región.

En ese tenor, la nación sudamericana llegó a reportar un máximo de 194 muertes en un día.

“Sin embargo, desde el 27 de mayo al 4 de junio, en todo ese lapso, el número de fallecimientos por día no supera el número 10”, puntualizó Zevallos, quien, no obstante, instó a los ecuatorianos a no bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad.

Hasta su último corte, la nación sudamericana dio cuenta de 43 mil 278 contagios y 3 mil 642 decesos por la pandemia de coronavirus.