Donald Trump augura fracaso para NYT y el Washington Post

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, auguró para The New York Times y The Washington Post, dos de los diarios más prestigiosos del país, un futuro negro al opinar que en el plazo de siete años habrán dejado de existir, los volvió a acusar de publicar “fakes news”.

Twitter se está librando de las cuentas falsas a un ritmo de récord. ¿Incluirán al fracasado New York Times, y al aparato propagandístico de Amazon, el Washington Post, que cita constantemente a fuentes anónimas que, en mi opinión, no existen?”, se preguntaba este sábado Trump en su cuenta personal de Twitter.

Escribió que a pesar de ser dos de los medios más respetados y de mayor tirada del país, ambos habrán echado el cierre en pocos años.

Sorprendentemente, dejó fuera de sus ataques a la cadena CNN, que también suele ser blanco de sus exabruptos.

Con The New York Times, siempre ha mantenido una tensa relación por considerar que este periódico solo refleja las mismas ideas liberales que defienden, mayoritariamente, los neoyorquinos.

En cuanto a The Washington Post, Trump suele centrar sus críticas en su periodismo de investigación, que muchas veces recurre a fuentes anónimas, y en el hecho de que su propietario sea el multimillonario Jeff Bezos, fundador del gigante Amazon, al que Trump también ataca de forma recurrente.