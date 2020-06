Doctorado honoris causa a Martha Bárcena Coqui

En reconocimiento a su trayectoria académica y diplomática, y en ceremonia virtual, la Universidad Marymount entregó a Martha Bárcena Coqui, embajadora de México en Estados Unidos, su doctorado honoris causa.

“El camino que me ha llevado a donde estoy ahora ha sido largo y lleno de altibajos que me ha dado lecciones importantes; he aprendido que en tiempos de incertidumbre y de aflicción, como los que estamos viviendo ahora, es importante continuar aprendiendo y estudiando.

“Queridos estudiantes, cada viaje comienza con una visión; aférrense a su visión y a los valores que la Universidad Marymount les ha dado; tengan el valor de seguir sus sueños y apliquen todo el conocimiento y la sabiduría para que sean los mejores en su campo, y perseveren y luchen porque nadie ha roto el techo de cristal con sólo quedarse quieto”, dijo Bárcena Coqui a la generación 2020 de la Universidad Marymount en su ceremonia de graduación.

En su oportunidad, Irma Becerra, rectora de la casa de estudios con sede en Arlington, Virginia, ensalzó la formación académica de la embajadora de México en Estados Unidos.

Específicamente, su licenciatura en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de México, en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, su maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de España y sus estudios de maestría en Filosofía por la Universidad Iberoamericana.

Igualmente, Becerra destacó el hecho de que dominara los idiomas inglés, francés e italiano, y que tuviera conocimiento del alemán, danés y chino.

Asimismo, la rectora de la Universidad Marymount aseveró que tras su ingreso, en 1979, al Servicio Exterior Mexicano ha ocupado cargos en varias partes del mundo, entre ellos el de representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma.