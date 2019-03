Disney París es evacuada tras rumores de explosión y tiros

El incidente causó pánico y luego se extendieron rumores de que una explosión habría ocurrido en el lugar.

Una multitud empezó a correr y gritar, las imágenes se difundieron en las redes sociales y el parque fue evacuado, algunos visitantes llegaron a afirmar que habían escuchado “fuertes ruidos”, que se compararon con explosiones, además de posibles disparos.

BREAKING DISNEYLAND FRANCE EVACUATED:

Disney Village Paris is on lockdown as park goers flee from loud bangs. Seme buildings have been evacuated. Police at the scene. pic.twitter.com/SVKBWcz7tE

— JW Watch (@JW_Watch) 23 de marzo de 2019