Desestima Bachelet seguir en política chilena tras su mandato

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aseguró hoy que tiene totalmente descartado continuar en la política chilena tras terminar su mandato el 11 de marzo de 2018, sin embargo, no hizo lo mismo con su carrera internacional.

En una entrevista publicada por el portal electrónico La Tercera, la mandataria fue enfática y manifestó que está “absoluta y totalmente descartado continuar en la política chilena, desde el punto de vista de cargos de representación. Ya es suficiente”.

“Yo, en broma, siempre digo que quiero dedicarme a cultivar tomates. En el sentido de poder meter las manos en la tierra, algo que uno conoce, y que uno no puede tener el producto que uno busca. Pero no es tan simbólico tan solo. Tengo ganas de hacer cosas como manuales”, sostuvo la jefa de Estado.

En relación a su futuro fuera del país Bachelet afirmó que “no he pensado en nada la verdad. Para ser franca, no me atrevo a decir nada. Porque la otra vez yo dije que me iba a dedicar a ser abuela y me fui a Nueva York”, para ser encargada de ONU Mujeres.

Respecto a la pregunta dónde se ve después de su mandato, la mandataria sostuvo que “ojalá en la playa. En un lugar dándose tiempo de descanso, un respiro, porque la verdad que cuesta desenchufarse, no en el sentido del trabajo diario, sino en el sentido de responsabilidad”.

La presidenta chilena, asimismo, se refirió a que el puesto que ejerce es algo machista y que ella lo ha sentido. “Lo siento, pero no me refiero solo a mí. Cuando hay un hombre que se equivoca o que no lo hace bien, puede haber crítica. Pero cuando es la mujer, la crítica es distinta”.

“Incluso, cuando fui a una reunión del Centro de Estudios Públicos, el comentario fue ‘oh’, porque yo hablé, pero parece que ellos creían que los ministros iban a contestar todo y yo no. Entonces, es muy sorprendente para mí. Entonces uno dice: ¿Será porque soy mujer que pueden permitirse creer de que uno no está en condiciones de gobernar?”, agregó.

Por otra parte, se refirió a los problemas que ha tenido para gobernar durante su segundo mandato. En ese aspecto, comentó que “yo creo que dificultades ha habido de todo. Entre otras cosas, que aquí hay un proyecto de gobierno que no todos comparten”.

“Yo no digo que todo es porque yo soy mujer, no, pero sí creo que hay algún tipo de comentarios que sí tienen que ver con ese componente”, añadió.