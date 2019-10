Constitucionalistas marchan en Barcelona contra independentismo

Bajo el lema “Por la concordia, por Cataluña: ¡Basta!” miles de constitucionalistas marcharon este domingo en las principales calles de Barcelona, a convocatoria de la organización Sociedad Civil Catalana (SSC), que exige la dimisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Al término de la movilización, el líder de la SCC, Fernando Sánchez Costa, se pronunció por convocar a elecciones autonómicas y expresó: “Basta. Basta de violencia. Basta de confrontación, basta de odio, basta de decadencia. Basta de procés”, al tiempo que pidió volver a empezar y reconstruir Cataluña.

“Presidente, si no sabe o no quiere gobernar para todos los catalanes, si no sabe salir del lío en el que nos he metido, si prefiere hacer de activista que hacer de representante institucional, le decimos: Presidente, ponga las urnas”, señaló Sánchez Costa, de acuerdo a un despacho de Europa Press.

También pidió reformar la ley electoral, neutralidad de espacios públicos, institucionales y administrativos, normalización lingüística del castellano, despolitización de los Mossos d´Esquadra y auditar el proceso independentista, a fin de “saber cuánto dinero de nuestros bolsillos han ido a un proyecto de ruptura ilegal”.

En su discurso además envió un mensaje a los líderes independentistas, al señalar que lo único que han “conseguido es despertar una oleada cívica como nunca se había visto en defensa de Catalunya fuerte, justa y pujante dentro de una España unida en su diversidad”, según el sitio digital europapress.es.

En el pronunciamiento, el cual fue leído en castellano, inglés, catalán y francés, se acusó al independentismo de “derrochar enormes recursos en la idea de dividir” e impulsar la confrontación, lo cual ha afectado a la sociedad catalana, que ha sufrido una ola de violencia.

Por lo anterior, demandó poner fin al “experimento social que ha sido el procés y exigimos también el final de la forma de hacer política que lo ha engendrado”, además defendió la libertad política y el pluralismo, rechazó la “violencia política”, el respeto al Estado de Derecho y a la legalidad.

Ante los disturbios generados después de conocerse la sentencia de los líderes independentistas, añadió: “debemos decirles que han conseguido lo contrario de lo que pretendían. No aceptamos ni toleramos nunca la violencia, ni simbólica ni mucho menos la real. Las calles son y serán de todos, no de quien intimida para tomarlas”.

A la marcha se sumaron líderes partidistas y funcionarios de gobierno, quienes aceptaron colocarse en segundo lugar y no a la cabeza de la movilización. Entre ellos estuvo el ministro de Exteriores, Josep Borrell, el de Fomento, José Luis Ábalos, el líder del Partido Popular, Pablo Casado y su similar de Cidadanos, Albert Rivera, entre otros.

Según reporte del país, basado en cifras de la Guardia Urbana, en la manifestación participaron unas 80 mil personas, mientras que Sociedad Civil Catalana fijó en 400 mil el número de participantes.