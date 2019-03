Ciclón tropical “Verónica” afecta occidente de Australia

El occidente de Australia se ve afectado por “Verónica”, el tercer ciclón tropical de la temporada, que alcanzará vientos de más de 165 kilómetros por hora por lo que las autoridades advirtieron a la población mantenerse en lugares seguros.

“Estamos esperando un período prolongado (12 horas o más) de vientos destructivos cerca del núcleo del ciclón”, indicó James Ashley, de la Oficina de Meterorología, por lo que las autoridades emitieron alerta roja para los residentes de la costa de Pilbara.

“Esta es una situación muy grave (…) La gente en esta parte del mundo está acostumbrada a los ciclones, pero ahora es diferente”, dijo el primer ministro del estado de Australia Occidental, Mark McGowan.

Severe Tropical Cyclone Veronica picking up strength now in Port Hedland @abcnews @abcperth @ABCemergency pic.twitter.com/FKxDbyquDp

— James Carmody (@jamescarmody95) 24 de marzo de 2019