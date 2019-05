Ciclón Fani causa muerte de ocho personas en India

Al menos ocho personas han muerto en India tras el paso del ciclón Fani, que golpeó este viernes al oriental estado de Odisha con vientos de hasta 200 kilómetros por hora y después avanzó sobre Bengala con debilitamiento paulatino.

La fuerza de Fani, descrita como la tormenta ciclónica más fuerte que ha afectado a India en los últimos 20 años, arrancó árboles y postes de electricidad, lo que cortó el suministro de energía en muchas áreas del estado.

3 dead, millions evacuated as #CycloneFani hits Odisha. Salute to the officials working to ensure the safety of people. Stay safe. Prayers 🙏

pic.twitter.com/60X6fwG7t8 — Sir Jadeja fan (@SirJadeja) 3 de mayo de 2019

Autoridades de Odisha confirmaron esta noche ocho fallecidos por el paso del ciclón, entre ellos al menos tres habitantes de viviendas sobre las que cayó una enorme grúa instalada en un edificio en construcción.

Las medidas de prevención, como la evacuación de un millón 100 mil personas en las zonas de mayor riesgo, evitaron que se registrara –por ahora- una gran tragedia, reportó el periódico The Times of India.

Heavy rain and storm. Wind blowing at a speed more than 180 kmph. Nature’s fury 🙏🏼🌪 #CycloneFani pic.twitter.com/iDsL3EPpQL — RAJ SSHEKHAR (@cris10raj) 3 de mayo de 2019

El ciclón provocó la cancelación de todos los vuelos y servicios férreos en la región, que se reanudarán hasta mañana sábado después del mediodía, así como de todos los mítines electorales durante 48 horas.

#CycloneFani in Puri .. this causes massive damage in odisha .. praying for the people of #Odisha

Jay Jagannath … pic.twitter.com/n7Cfyk7ou2 — Ashish Kumar Laharia (@KumarLaharia) 3 de mayo de 2019

Aunque Fani comenzó a debilitarse de manera gradual esta noche sobre Bengala Occidental, ya ha afectado a las localidades de Medinipur, Parganas, Howrah, Hooghly y Jhargram, así como la capital del estado, Calcuta.

El primer ministro indio Narendra Modi aseguró, en un discurso en la localidad de Rajastán, que toda India se solidariza con las personas afectadas.

Fani es el ciclón más fuerte en India desde 1999, cuando una enorme tormenta azotó la costa de Odisha durante 30 horas y causó la muerte de 10 mil personas.