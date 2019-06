China, México y demócratas en la línea de fuego de los tuits de Trump

El presidente estadunidense Donald Trump mantuvo este martes a México, China y sus opositores del Partido Demócrata en la línea de fuego, a horas de que coincida con el ex vicepresidente y potencial rival electoral Joe Biden en el noreste estado de Iowa.

En sus usuales mensajes de Twitter reiteró que “está muy feliz” con el acuerdo que logró México el pasado viernes en aranceles y migración, pero reiteró que si las tarifas arancelarias se ubicaran en su nivel más alto, las empresas que se han ido de suelo estadunidense regresarían.

“Estúpidamente perdimos el 30 por ciento de nuestro negocio automotriz con México”, insistió el jefe de la Casa Blanca que ha insistido en el regreso de empresas que han buscado en otras naciones mejores condiciones competitivas.

…Companies to come to the U.S.A and to get companies that have left us for other lands to come back home. We stupidly lost 30% of our auto business to Mexico. If the Tariffs went on at the higher level, they would all come back, and pass. But very happy with the deal I made,…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2019