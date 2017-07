China destaca falta de voluntad de EUA y Norcorea sobre tema nuclear

El representante permanente de China ante la ONU, Liu Jieyi, afirmó que ni Estados Unidos ni Corea del Norte han mostrado la voluntad política necesaria para establecer un diálogo que frene el desarrollo de armas nucleares de parte del régimen de Pyongyang.

En una conferencia celebrada en la sede de la ONU, destacó que las resoluciones del Consejo de Seguridad en torno al desarrollo de armas nucleares de parte de Corea del Norte llaman a establecer un diálogo para disuadir a Pyongyang de esta aspiración.

Estados Unidos, sin embargo, se ha negado a dialogar, indicó, pese que tanto China como Rusia han delineado un plan de acción para detener las intenciones nucleares de Corea del Norte.

“Hay dos partes principales en el tema de la desnuclearización y de la estabilidad de la península de Corea: Estados Unidos y Corea del Norte”, aseguró el diplomático chino.

Refirió que si las dos principales partes se niegan a establecer un diálogo, los esfuerzos de países como China no podrán rendir frutos.

Liu reiteró que China se opone, tal como lo establecen resoluciones del Consejo de Seguridad, a que Corea del Norte desarrolle armas nucleares, pero subrayó que también condena que Estados Unidos despliegue mayor poder militar en la región, tal como ha sucedido.

Asimismo, condenó las pruebas recientes con misiles de alcance intercontinental de Corea del Norte, igual que la retórica de parte de Estados Unidos, que incluye menciones a que “todas las opciones están sobre la mesa”, lo que sugiere que una salida militar es posible.

El funcionario chino expresó que para detener las aspiraciones nucleares de Corea del Norte, la comunidad internacional debe tener “la voluntad política para resolver” el tema mediante las negociaciones y el diálogo.

Las declaraciones de Liu Jieyei sucedieron luego de que el fin de semana el presidente estadunidense Donald Trump afirmó que él se sentía “decepcionado” de que China no hubiera logrado detener las ambiciones nucleares de Pyongyang. “China podría resolver fácilmente este problema”.

Por su parte, la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, declaró que no tiene sentido que el Consejo de Seguridad organice otra sesión sobre el lanzamiento de un misil de Corea del Norte debido a que este país no obedece las resoluciones de este órgano de la ONU.

No tiene sentido organizar “una sesión de emergencia si no produce nada de importancia. Corea del Norte ya está sujeta a numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad que violan con impunidad y que no son cumplidas por todos los Estados Miembros de la ONU”, aseveró Haley.

La mención a Estados que violan las resoluciones de la ONU pareció haber sido una referencia a China, cuyo comercio con Corea del Norte ha aumentado en los últimos meses, lo que a juicio de Estados Unidos viola disposiciones del Consejo de Seguridad.

Al respecto, Lui negó que China violara resoluciones del Consejo de Seguridad, y sugirió en cambio que Estados Unidos era el país que ignoraba el llamado a resolver el tema nuclear de Corea del Norte mediante el diálogo.

“Creo que es claro para todo quiénes han hecho qué para implementar las resoluciones de la ONU, y quién ha fallado en implementarlas”, enfatizó.