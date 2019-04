Captan meteoro en Florida

Un meteoro fue observado cerca de la medianoche de este sábado en el norte del estado de Florida (EE.UU.), el fenómeno fueron masivamente compartidas en las redes sociales.

Los sensores del Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NSW, por sus siglas en inglés) registraron el calentamiento producido por el meteoro.

El NSW detalló en su cuenta de Twitter, que el cuerpo celeste fue notado cerca de las 23:52 (hora local).

Did you see it? A meteor was caught on GOES Lightning Mapper (GLM) around 3:52Z or 11:52 PM ET! pic.twitter.com/6FnUCN83EJ

— NWS Tallahassee (@NWSTallahassee) 31 de marzo de 2019