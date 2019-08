Boris Johnson buscará apoyo europeo para nuevo Brexit

El primer ministro de británico, Boris Johnson, sostendrá esta semana diferentes encuentros con jefes de Estado europeos en busca de un nuevo acuerdo para la salida de Reino Unido de la Unión Europea (EU), previo a la cumbre del Grupo de los Siete (G7), a celebrarse del 24 al 26 de agosto en la ciudad de Biarritz, Francia.

El líder británico ha reiterado en diversas ocasiones la pretensión de sacar a Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, si no llega a mejorar el Tratado de Retirada promovido por ex primera ministra Theresa May, según un despacho informativo de Europa Press.

El vocero del gobierno alemán, Steffen Seibert, informó, por su parte, que la canciller Angela Merkel y Johnson sostendrán una reunión en Berlín el próximo miércoles y comentó que el gobierno germano lamenta la decisión de Reino Unido de salir de la Unión Europea.

“El Gobierno siempre ha dicho que un Brexit con un acuerdo era mejor que una salida sin acuerdo. Nadie puede estar interesado en esa opción”, externó Seibert, de acuerdo al sitio europapress.es.

Por otra parte, el vocero del gobierno de Reino Unido dio a conocer que el jueves 22 venidero, Johnson sostendrá un encuentro con el presidente de Francia Emmanuel Macrom.