Assange ha violado los términos de su asilo en la embajada ecuatoriana

"No es que no pueda hablar libremente, no es que no pueda expresarse libremente, pero no puede mentir y, peor todavía, hackear o meterse en las cuentas o en los teléfonos privados", señaló Moreno en entrevista con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) en Guayaquil.