Asociación Nacional del Rifle de EUA enfrenta crisis interna

La Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), la principal defensora del derecho a poseer armas en Estados Unidos y simpatizante del presidente Donald Trump, quedó envuelta hoy en una controversia durante su reunión anual por la renuncia de su presidente Oliver North.

Este sábado, en el tercer día de la conferencia anual de la NRA en la ciudad de Indianápolis, voceros de la agrupación anunciaron el retiro del exteniente coronel, conocido por el llamado escándalo Irán-Contras en el gobierno de Ronald Reagan, y que describió la situación como “una clara crisis” en su carta de renuncia.

La NRA, que en su reunión recibió como oradores a varios legisladores republicanos y al propio presidente Trump, es una agrupación que defiende como derecho constitucional la posesión de armas y se opone a cualquier legislación que pretenda limitar la compra venta de armamento de muy diverso tipo.

De acuerdo con la radio pública estadunidense NPR, la salida de North ocurre en medio de luchas internas por acusaciones de mala gestión financiera, que en parte han sido ventiladas por las publicaciones The New Yorker, The Wall Street Journal y The New York Times.

North, ausente en el estrado, anunció en una carta este sábado que desistirá de buscar un segundo periodo como presidente de la NRA, en cuya junta ha participado durante más de dos décadas al servicio de la junta.

El director ejecutivo del grupo, Wayne LaPierre, ordenó al vicepresidente Richard Childress, que leyera en voz alta la carta de renuncia.

El renunciante aseguró que desde la presidencia tuvo conflictos por los pagos a la empresa Ackerman McQueen, que hacía publicidad externa a la NRA pero ahora enfrenta una demanda, y al despacho de abogados Brewer, y consideró que la situación pone en riesgo el estatus de la NRA como organización sin fines de lucro.

El conflicto entre la NRA y la firma de publicidad afectó los proyectos de la organización de su televisora por suscripción, ya afectada por controversias sobre sus comentarios contra las leyes de armas después de que ocurren tiroteos masivos.

De acuerdo con NPR, la NRA enfrenta una situación difícil, tras haber sido superada por los grupos de control de armas en las elecciones legislativas de 2018, y en momentos en que investigadores del Congreso evalúan investigar a los donantes de la organización.