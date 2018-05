Aprueba Parlamento a independentista Torra como presidente de Cataluña

El Parlamento de Cataluña aprobó hoy al independentista Joaquim Torra Pla como nuevo presidente de la Generalitat catalana, con mayoría simple de 66 votos a favor, 65 en contra y cuatro abstenciones.

El diputado de la coalición Juntos por Cataluña recibió el voto de sus compañeros y de Esquerra Republicana de Cataluña; los votos en contra de Ciudadanos, Partido Socialista de Cataluña, Partido Popular y las abstenciones de los cuatro diputados de la Candidatura de Unidad Popular (CUP).

Torra, de 55 años de edad, sucede en el cargo al líder independentista Carles Puigdemont, quien le propuso para el cargo con la encomienda de continuar con el proyecto secesionista que debió interrumpir en octubre pasado cuando fue destituido por declarar la independencia.

Tras ser proclamado presidente, se espera que Torra asuma el cargo esta semana y con ello acabe la intervención que desde el 27 de octubre hizo el gobierno español al ejecutivo catalán mediante la aplicación del artículo 155 constitucional.

En su mensaje, manifestó que su proyecto consiste en la “construcción de una República para todos, de todos los derechos, donde se gocen a plenitud los derechos”.

Sostuvo que va a volver a retomar todas las leyes que el Tribunal Constitucional ha suspendido y resaltó que para él Carles Puigdemont es el presidente que necesita Cataluña, por lo que trabajará para que pueda volver al cargo.

Asimismo, pidió perdón por mensajes en Twitter en los que ofendía a los españoles y a quienes no quieren la independencia, algo por lo que fue acusado de supremacista y xenófobo por portavoces de grupos parlamentarios opositores.

Ante el nombramiento de Torra, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ofreció diálogo y apuntó que se hará cumplir con las leyes nacionales.

“Lo que he escuchado a lo largo de las últimas horas a mí no me ha gustado, pero voy a juzgar los hechos”, dijo el mandatario español que llamó a apostar por el entendimiento, la concordia, la mesura y la tranquilidad.