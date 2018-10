Anuncian boleto ganador de Mega Millions en Carolina del Sur

Un afortunado ganador del premio mayor de la lotería Mega Millions de Estados Unidos se llevará una bolsa de mil 537 millones de dólares, el más grande de la historia del sorteo.

El ganador, quien compró el boleto en Carolina del Sur, se llevará una bolsa de 878 millones de dólares si desea cobrarla de inmediato en un solo pago en efectivo, o 29 cómodas anualidades de más de 30 millones de dólares cada una.

Los números ganadores fueron el 5-28-62-65-70 y el número de la suerte o “Mega Ball” 5.

La probabilidad de resultar ganador era de una en 300 millones, por lo cual era más probable ser impactado por un rayo o mordido por un tiburón.

El record previo para Mega Millions, que se juega en 44 estados de Estados Unidos, era de 656 millones de dólares sorteados en marzo de 2012.

Pero el premio mayor se quedó corto del record de mil 586 millones de dólares del torneo Powerball, jugado en enero de 2016, que resultó en tres boletos ganadores.

El premio mayor de lotería Mega Millions había sido declarado desierto desde julio 24, cuando un grupo de 11 trabajadores de oficina de California compartió la bolsa de 543 millones de dólares.

Pero además del premio mayor, otros 36 boletos ganadores del segundo lugar -que acertaron cinco números- se llevarán cada uno un millón de dólares

Los boletos del segundo lugar fueron vendidos en California, Florida, New York, Massachusetts, Michigan, North Carolina, New Jersey and Virginia, Arizona, Washington DC, Iowa, Kentucky, Missouri, New Mexico, Ohio, Pennsylvania, Texas y Wisconsin.

Un boleto comprado en Texas y otro en Florida incluían el bono de multiplicación, por lo que cada uno recibirá tres millones de dólares.

Otros 419 jugadores se llevarán el tercer premio, con un valor de 10 mil por persona.

En total 15 millones de personas ganarán algún tipo de premio, incluidos reintegros.