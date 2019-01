AMLO se dice dispuestos a negociar en México conflicto de Venezuela, Maduro acepta

En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a ayudar al diálogo para solucionar el conflicto en Venezuela entre la oposición que proclamó Presidente Encargado a Juan Guaidó el 23 de enero, donde cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro.

En voz del presidente López Obrador:

“No vamos hacer oficiosos, si las partes lo solicitan estamos en la disposición de ayudar para que haya diálogo… tiene instrucciones el Secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard Casaubón) para apoyar en la medida de nuestras posibilidades sin injerencia en el conflicto, esto tiene que ver con una tradición histórica de nuestro País en Política Exterior, no nos debemos meter en asuntos de otros pueblos y otras naciones“.

“Nosotros vamos a procurar siempre tener buenas relaciones con todos los pueblos y todos los gobiernos del mundo, no vamos a actuar violentando, transgrediendo principios constitucionales de política exterior, no es que estemos a favor o en contra de nadie, estamos por defender principios constitucionales en política exterior“.

En respuesta a un comunicado de la SRE donde México se une a Uruguay en una propuesta negociada al conflicto, Nicolás Maduro escribió en Twitter: “Respaldamos la propuesta de los gobiernos de México y Uruguay, de crear una iniciativa internacional de diálogo entre las fuerzas políticas en Venezuela, para buscar un acuerdo en el marco de nuestra Constitución, que garantice estabilidad y paz a todas y todos los venezolanos”.

Respaldamos la propuesta de los gobiernos de México y Uruguay, de crear una iniciativa internacional de diálogo entre las fuerzas políticas en Venezuela, para buscar un acuerdo en el marco de nuestra Constitución, que garantice estabilidad y paz a todas y todos los venezolanos. pic.twitter.com/5MlcseItPl — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 24, 2019

Hasta el momento el gobierno de México no se ha visto la necesidad de lanzar una alerta para los mexicanos que viven en Venezuela.

A pregunta expresa de si las negociaciones podrían ser en México, el presidente respondió: “Sí, siempre y cuando la otra parte lo acepte, que lo soliciten las partes, estamos dispuestos nosotros a ayudar en la conciliación“.

Y agregó que en nuestro País se ha hecho en otras ocasiones en temas de política exterior: “lo volveríamos a hacer si servimos de intermediarios, como conciliadores para buscar una salida pacífica, no imposición, no fuerza, no a la decisión de las hegemonías, sino con el dialogo que se piense en la población en este caso de Venezuela, en el pueblo y se evite la violencia… no vamos hacer oficiosos, si las partes lo solicitan estamos en la disposición de ayudar para que haya diálogo“.