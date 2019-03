Al menos 12 muertos por fuertes inundaciones de Irán

Al menos 12 personas murieron y 68 resultaron heridas en las inundaciones que arrasaron la mayoría de las provincias iraníes, dijeron el lunes los servicios de emergencia del país.

El jefe del Servicio Nacional de Emergencias, Pirhossein Koolivand, dijo a la televisión estatal que el número de víctimas en la ciudad sureña de Shiraz fue de 11 muertos y 68 heridos, mientras que otra persona murió en Sarpol-e Zahab, en la provincia occidental de Kermanshah.

Irán ha estado enfrentando inundaciones sin precedentes en 25 de sus 31 provincias, dijo la Organización de Manejo de Crisis del país.

Las últimas inundaciones han afectado principalmente al oeste y al suroeste de Irán y siguen a las principales inundaciones el 19 de marzo en las provincias de Golestan y Mazandaran, en el noreste del país, para las cuales no se ha emitido ninguna cifra oficial de víctimas.

— mostafa.m (@MostafaMe4) 25 de marzo de 2019