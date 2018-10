Acuerdo con México y Canadá el más importante en historia de EUA: Trump

Trump dejó en claro que el acuerdo no significará el levantamiento de las tarifas impuestas sobre las exportaciones de acero y aluminio

El nuevo acuerdo comercial alcanzado con México y Canadá representa el más importante logrado en la historia de Estados Unidos, que ahora tendrá un trato equitativo y recíproco de parte de estos dos socios aseguró hoy el presidente Donald Trump.

“Este es un tremendo acuerdo para todos. Una vez que sea aprobado por el Congreso, este nuevo acuerdo será el más moderno, actualizado y balanceado acuerdo comercial en la historia de nuestro país”, anunció en la Casa Blanca, acompañado por varios miembros de su gabinete.

El mandatario destacó además lo que calificó como las más avanzadas protecciones para trabajadores, la economía digital; patentes; servicios financieros así como para la protección de propiedad intelectual, entre otros aspectos.

Dijo que el acuerdo representa una enorme victoria para los agricultores estadounidenses, que aseguró, han sido víctimas de prácticas desiguales no sólo de sus socios en el TLCAN, pero la mayoría de los países con quienes realiza comercio.

“El acuerdo dará a nuestros agricultores y rancheros un mayor acceso para vender productos en México y en Canadá”, dijo, adelantando que planea firmarlo para fines de noviembre.

Precisó que gracias al nuevo acuerdo, los agricultores estadounidenses tendrán mayores oportunidades para exportar trigo, pollos, huevos y lácteos, incluyendo leche, mantequilla, queso, yogurt y nieve, entre otros.

Aseguró que se eliminará vacíos legales en detrimento de la industria automotriz, haciendo notar el aumento en el porcentaje de partes producidas en los tres países que deberán tener vehículos fabricados en Norteamericana.

De igual manera hizo notar la obligación para que un porcentaje de estos vehículos sean fabricados por trabajadores que ganen 16 dólares la hora.

Trump dijo que gracias a ello, Estados Unidos producirá más autopartes y fabricará más automóviles, a la vez que se evitará que las armadoras estadounidenses trasladen sus operaciones a otros países.

“Antes, bajo el NAFTA ellos (las armadores) tenían ese incentivo. Tenían el incentivo opuesto. No vamos a estar perdiendo nuestras compañías. Para mi eso fue lo más importante. No quiero ver a nuestras compañías irse y despedir a nuestros trabajadores. Esos días se acabaron”, sentenció.

Aunque el acuerdo no tiene un nombre oficial acordado por los tres socios, Trump adelantó que el reemplazo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se llamará Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, o USMCA, por su acrónimo en inglés.

El nuevo acuerdo, que regirá un intercambio comercial de casi 1.4 billones de dólares, deberá ser todavía aprobado por los respectivos congresos de los tres países, y aunque Trump anticipó que el estadunidense así lo hará, adelantó que su gobierno tiene “decenas de alternativas” en caso contrario.

“Los republicanos lo aman. Los industriales lo aman. Nuestro país lo ama. Si es justo, pasará. Creo que pasará fácilmente, realmente fácil porque es un gran acuerdo. NAFTA fue aprobado, y es uno de los peores acuerdos que he visto”, dijo.

Trump dejó en claro que el acuerdo no significará el levantamiento de las tarifas impuestas sobre las exportaciones de acero y aluminio, donde fueron incluidos México y Canadá, insistiendo que son necesarias para proteger está industria.

Indicó que estas serán mantenidas en pie “hasta que hagamos algo que sea diferente, como cuotas quizás, de manera que nuestra industria sea protegida. No vamos a permitir que nuestra industria del acero desaparezca”.

Trump acreditó la amenaza de imponer tarifas como un importante instrumento de parte de su gobierno para forzar a México y Canadá a sentarse a la mesa de negociaciones.

“Sin las tarifas no estaríamos parados aquí, y puedo decir que Bob (Lighthizer) y toda esta gente no estarían parados aquí, y estábamos totalmente preparados para hacerlo si ellos no hubieran negociado” dijo.

El mandatario reconoció que en el caso de Canadá, el tema de lácteos fue el que decidió poder alcanzar este acuerdo, y desestimó la noción de que su gobierno haya hecho concesiones con sus dos socios para alcanzar este logro.

“Mi mayor concesión fue haber hecho el acuerdo”, dijo cuando fue cuestionado al respecto.