A un año del triunfo del “Brexit” prevalece la incertidumbre en Reino Unido

A un año del referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), conocido como “Brexit”, prevalece la incertidumbre sobre el futuro político, económico y social del país fuera de la mancomunidad.

Las negociaciones iniciaron esta semana en Bruselas entre el máximo representante del gobierno británico, David Davies, y el negociador en jefe de la UE, Michel Barnier, mientras que la primera ministra Theresa May prometió garantías a los más de tres millones de europeos residentes en este país.

Sin embargo, para el director general del Think Tank “The UK in a Changing Europe”, Anand Menon, “hay mucho del Brexit que no está más claro de lo que estaba hace un año”.

En entrevista con Notimex, el profesor de Política Europea de la universidad King’s College London aseguró que recientemente se han incrementado las posibilidades de un “Brexit caótico”.

“El Brexit caótico significa que nos salimos sin ningún tipo de acuerdo, no hay un acuerdo comercial, y esencialmente nos vamos sin nada, que significa que sin un acuerdo comercial haremos comercio bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”.

Menon explicó que la salida implica “varios años de litigaciones en los que se tendrá que decidir quién tiene derecho a pensiones, cuánto le debemos a la UE. Así que se espera una salida muy, muy desordenada.”

El académico afirmó que lo mejor para el país es un periodo de transición una vez que concluyan las negociaciones en marzo de 2019.

En un informe publicado este viernes “A un año del referendo”, Anand aseguró que la salida representa “un reto para el gobierno, los partidos políticos, la burocracia y todos los sectores que serán golpeados”.

En un resultado sorpresivo para pro-europeos y euroescépticos, el electorado británico votó en favor de la salida de la UE 52 por ciento contra 48 por ciento en favor de quedarse.

La consulta precipitó la renuncia del primer ministro británico, David Cameron, quien aseguró que “no es correcto ser el capitán que conduce al país a su siguiente destino”.

La libra esterlina se desplomó en las primeras horas ante una inminente salida de la UE para ubicarse en su nivel más bajo desde 1985 en 1.34 dólares y el principal indicador del Mercado de Valores de Londres, FTSE 100, se derrumbó 8.5 por ciento.

Para calmar los ánimos, el Banco de Inglaterra liberó 250 mil millones de libras de fondos adicionales para la estabilidad monetaria y financiera de Reino Unido.

Antes de la consulta la libra se cotizaba en 1.46 dólares, y este día se vende en 1.27 dólares, mientras que el crecimiento cayó a 0.2 por ciento en el primer trimestre de 2017, en relación con 0.7 en el mismo periodo del año anterior.

El economista Jonathan Portes, quien considera que hasta ahora las variables se mantienen dentro del pronóstico económico, no descartó un impacto negativo en la economía británica en el largo plazo.

Comentó que tras las elecciones del pasado 8 de junio, en las que la primera ministra Theresa May perdió la mayoría absoluta de la que gozaba, “hay un riesgo mayor” de que no haya acuerdo con el bloque europeo.

“Mi estimación es que la probabilidad aumentó para que no se cumplan con los términos porque Theresa May es más débil políticamente y quizá no pueda convencer a su propio partido y al Parlamento. Esa probabilidad ha subido y es un riesgo significativo”, aseguró Portes.

El especialista advirtió que si las negociaciones se estancan y el reloj sigue su curso, existe el riesgo de una “rápida erosión” en la confianza del consumidor y en los negocios.

De acuerdo con el artículo 50 del Tratado de Lisboa, Reino Unido tiene hasta marzo de 2019 para llegar a un acuerdo y el plazo máximo solo puede ser extendido con la aprobación de los 27 países miembros de la UE.