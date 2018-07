A la luz ultrajes

Un grupo de ex religiosas de la congregación de las hermanas del Buen Samaritano, en Talca, 300 kilómetros al sur de Santiago, afirmó haber sido víctimas de abusos sexuales.

En un reportaje emitido por la televisión pública de Chile, la ex religiosa Eliana Macías señaló que fue violentada sexualmente por un sacerdote, al que no identificó.

“La primera vez que me vio, me queda mirando y me dice ‘esos senos están muy abajo’ y me los tomó hacia arriba. Entraba a las habitaciones y entonces justo llegó a mi cama y me levantó la ropa”, afirmó Macías.

Agregó que “en ese momento me dijo: ‘hace mucho frío aquí’, yo me levanté y dije ‘¿quién está aquí?’. Se metía a las piezas de las monjas”.

Otra ex religiosa, Celia Saldivia, manifestó que “el sacerdote siempre estuvo abusando de las hermanas sexualmente. Muchas veces vi a las hermanas desnudas en la habitación, revisándolas él. En España, generalmente en la habitación de él”.

Un testimonio más es el de Yolanda Tondreaux, quien señaló que “(un cura) me abrazó, me acercó a su pecho, ¡a su pecho! y comenzó a darme besitos, ¿es normal que le den besos a las monjas en la cara llegando a los labios? ¡un cura!”.

Asimismo, se denunciaron abusos por parte de mujeres religiosas que tenían rango sobre otras. Tal como expuso Consuelo Gómez, quien contó que “una vez estaba llorando. Ella me dijo ‘no llore, porque me vas a obligar a subir a tu cama”.

“Ella subió y me empezó a hacer cariño y de repente la siento acá al frente. Aparte de besar, me comenzó a manosear y se dio toda la cuestión. Empezó a manosear, de arriba a abajo”, relató Gómez.

En las últimas semanas varias personas han denunciado abusos al interior de la Iglesia católica en Chile, incluso existe una investigación de la Fiscalía por varios casos de abusos.