Zinedine Zidane deja de ser entrenador del Real Madrid

Zinedine Zidane anunció hoy que deja de ser director técnico del Real Madrid, con el que desde 2016 ha ganado tres Ligas de Campeones de Europa, una liga, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de clubes y una Supercopa de España.

En rueda de prensa acompañado del presidente del club, Florentino Pérez, el técnico francés dijo que “es el momento para todos, para el club, para el equipo, para mí, es momento raro, pero había que hacerlo para todos”.

“Pienso que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso. Después de tres años necesita otro discurso, otra metodología y por eso tomé esa decisión porque quiero mucho a este club; hoy hay que cambiar y la decisión es no seguir el próximo año”, dijo.

Reconoció que “puede ser un hasta luego”, porque se trata de un club al que aseguro sentirse muy vinculado y del que va a estar cerca toda su vida.

“La decisión para muchos no tiene sentido, pero para mí sí, y digo que es el momento de hacer un cambio después de tres años”, aseguró.

Aclaró que su salida no significa que tenga otro proyecto deportivo, por lo que aseguró que el próximo año no entrenará a ningún equipo, por lo que no busca otro club.

Expresó su agradecimiento a los jugadores, a los que comunicó su decisión a través del capitán Sergio Ramos, aunque reconoció que debe hablar con otros más.

“Quiero agradecer a los jugadores, al final ellos son los que luchan en el campo, y no es fácil para ellos, este es un club exigente con una historia grande”, manifestó.

Asimismo, agradeció a la afición del Real Madrid por haberle apoyado en momentos en que las cosas no iban bien, “algo que es parte de este club con una afición exigente”.

Por su parte, Pérez comentó que conoció la decisión el miércoles y después de ganarse una Copa de Campeones de Europa “es una decisión inesperada y es un día triste” para él, para los jugadores y para el club”.

“Él sabe que le quise como jugador y entrenador y me gustaría que esté a mi lado; pero quienes lo conocemos, sabemos que cuando toma decisiones solo podemos asumirla, porque él es así”, recalcó.

Agradeció “su entrega, pasión y cariño y todo lo que ha hecho, su comportamiento ejemplar acorde con los valores del Real Madrid”.

“Es un hasta pronto, no tengo duda que volverá, pero si necesita descanso también se lo merece”, añadió.

El ex jugador y técnico francés llegó como entrenador del equipo merengue en enero de 2016 en sustitución de Rafael Benítez, y en este tiempo ha ganado tres Ligas de Campeones de Europa, una liga, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de clubes y una Supercopa de España.