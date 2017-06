Wagner Jr. y Psycho Clown se calientan rumbo a lucha de máscaras

A prácticamente dos meses de jugarse las máscaras en una de las luchas más importantes de sus carreras, Doctor Wagner Jr. y Psycho Clown estuvieron a punto de llegar a los golpes este martes.

En rueda de prensa en un restaurante de Polanco, ambos gladiadores estuvieron presentes con el vicepresidente de Triple A, Dorian Roldán, quien primero dijo que será un duelo de leyendas y a petición de Wagner Jr. corrigió para asegurar que será de dinastías, lo que tampoco le gustó al “Galeno”.

“De dinastías por qué, si yo no ando destruyendo carros”, acotó Wagner Jr., quien hizo referencia al episodio donde el “Totalmente payaso” e integrantes de su familia destruyeron el coche de Último Guerrero hace unas semanas en la Arena México.

“Cada quien sus vidas personales, yo vengo a hablar de mi trabajo de lucha, voy a demostrar quién es el Totalmente payaso”, comentó Psycho, quien empujó a su oponente y aunque la situación parecía descontrolarse, al final no pasó a mayores.

“Si se meten conmigo me descontrolo”, comentó Psycho, quien pidió a su rival del 26 de agosto en la Arena Ciudad de México prepararse para esa fecha, seguro de demostrarle que es mejor.

“Demuestra tu calidad arriba del ring, no en el micrófono para no estar peleando como niñitas, arriba del ring demostraré que soy tu padre, voy a callarte, mejor evita tus comentarios para que no pase algo peor”, comentó.

Durante la conferencia se dieron detalles sobre el evento “Ring & Rock StAAArs”, que se realizará el 23 de septiembre en la Riviera Maya, uno de los primeros eventos donde el perdedor de la lucha de máscaras se presentará así ante el público.

Algunos aficionados tendrán la oportunidad de viajar en dos aviones “enmascarados” con Wagner Jr. o Psycho Clown, donde podrán convivir con algunos aficionados, lo mismo que ocurrirá en el Hard Rock Hotel, sede del evento.

Hay paquetes de 15 mil pesos que incluyen boletos de avión, hospedaje, entrada a la función, convivencia con los aficionados, alimentos y bebidas,

Finalmente, se informó que del 21 al 24 de agosto estarán concentrados en el mismo hotel los dos luchadores, a dos días del esperado encuentro de máscaras, para cerrar su preparación y quedar listos para el choque de apuestas.