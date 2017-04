Volante Jesús Gallardo descarta ser un referente de los Pumas

'Me siento agradecido con la directiva por la oportunidad que me dieron, no me siento como referente, no creo que lo sea, pero creo que cada uno debe luchar por su oportunidad', dijo

Pese a que es uno de los elementos más destacados de los Pumas de la UNAM y considerado un miembro sobresaliente de las fuerzas básicas, el volante Jesús Gallardo descartó ser el referente de los equipos de formación del cuadro capitalino.

“Me siento agradecido con la directiva por la oportunidad que me dieron, no me siento como referente, no creo que lo sea, pero creo que cada uno debe luchar por su oportunidad”, dijo.

Afirmó sentirse “contento y agradecido con Paco (Palencia), Rodrigo (Ares de Parga) y la directiva que me ha dado la confianza, no me siento referente, creo que cada canterano debe luchar por su oportunidad”.

En conferencia de prensa en Cancha Dos de Ciudad Universitaria, el joven elemento aceptó que su ascenso ha sido fugaz, pero antes de pensar en emigrar a otro país, se quiere consolidar en México.

“La verdad quisiera concentrarme en Pumas que es lo principal y esperar si sigo en la selección, aprovechar al máximo seguir creciendo en Pumas. Quisiera consolidarme en Pumas, después que venga lo que tenga que venir, vivir el día y disfrutar lo que me está pasando”, apuntó.

Aceptó que el estar con la Selección de Futbol de México ha sido muy importante, ya que ha aprendido de gente consolidada en todos los aspectos.

“Me ha ayudado mucho por los jugadores con los que me tocó estar con el Tri, aprendí de ellos, admiré cómo se movían en la cancha y obvio tratar de tener más confianza dentro del campo. Es difícil el tener los pies en la tierra, debo seguir así, dar lo máximo en cada entrenamiento”, estableció.

Sobre la posibilidad de ser llamado al “Tri” para Copa Oro o para Copa Confederaciones Rusia 2017, se mostró agradecido por la confianza que le ha brindado el técnico Juan Carlos Osorio.

“Me siento muy bien, la verdad que gracias a Dios me ha hablado el ‘profe’ Osorio y estoy muy contento e ilusionado”, sentenció.