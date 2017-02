Viable final Djokovic-Nadal en Abierto Mexicano de Tenis 2017

PATRICIA D’ARCY

Quedó definido el cuadro del Abierto Mexicano de Tenis 2017 dejando la posibilidad de que Novak Djokovic y Rafael Nadal se enfrenten en la final de esta edición.

Los partidos se decidieron durante la ceremonia del sorteo en Acapulco, donde participaron David Goffin, jugador número 10 del ranking mundial, representantes de la ATP y WTA, así como Raúl Zurutuza, director del certamen.

“Nole”, primer sembrado del torneo, iniciará su camino enfrentándose al eslovaco Martin Klizan, actual 65 del mundo. De ganar el partido podría enfrentarse al ex campeón del US Open, el argentino Juan Martín del Potro, quien se medirá a un jugador de la calificación en la primera ronda.

Por su parte Nadal tomó la posición de segundo en la siembra tras la baja del canadiense Milos Raonic, quien tuvo una lesión durante el torneo de Delray Beach.

Con esas condiciones jugará en la segunda mitad del cuadro, debutando contra Mischa Zverev, número 33 del ATP.

El único representante mexicano en el torneo singles, Lucas Gómez, jugará contra Borna Coric.

El recorrido de los favoritos al trofeo no será sencillo, pues tendrán que abatir a ex campeones de Grand Slam y jugadores muy peligrosos que han demostrado que su lugar en el ranking no define al ganador de un partido.

El dueño del torneo y presidente de Grupo Pegaso se mostró contento durante la ceremonia y compartió su confianza en que sea una gran edición y que los jugadores disfrutarán mucho el torneo, al igual que los asistentes.