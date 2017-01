Vela de altísimo nivel

‘No he visto a ningún otro jugador mexicano como él’, asegura Eusebio Sacristán, técnico de la Real Sociedad

MADRID.- Eusebio Sacristán, estratega del conjunto de la Real Sociedad, elogió la calidad del delantero quintanarroense Carlos Vela y que nunca había visto a un jugador mexicano con sus características.

“Es un futbolista con una gran técnica y una gran condición física. Tiene un cambio de ritmo especial, tiene potencia y es muy inteligente en la toma de decisiones. Sus condiciones le hacen ser un jugador de altísimo nivel” indicó Sacristán en entrevista con el medio español “Marca”.

El técnico ibérico agregó que el “Bombardero” estuvo muy cerca de abandonar las filas de la escuadra “erreala” el verano pasado, ya que tenía varias ofertas, sin embargo, habló con el jugador “azteca” y lo convenció de permanecer en la Real Sociedad.

Vela se ha caracterizado por ser un jugador de grandes condiciones técnicas a lo largo de su carrera, motivo por el que a los 17 años fue firmado por el Arsenal, sin embargo, también ha mostrado una incapacidad para mostrar un alto nivel de manera consistente.

En el club “txurí-urdín”, su trayectoria no se ha visto ausente de dichos altibajos, pero es la institución donde más cómodo se le ha visto y mejores resultados ha mostrado, lo que Sacristán atribuye a la forma en que se le ha tratado en San Sebastián.

“Él, muchas veces, se deja llevar por sus sentimientos, por si está contento con lo que le rodea, por una serie de aspectos que hace que él, si no siente que lo tiene, quiere cambiar de aires e ir a otro lado en el que pueda disfrutar de las condiciones que anhela”, aseveró el director técnico de 52 años.

En la presente temporada ha marcado cinco tantos en el torneo de liga y se ha consolidado como uno de las piezas clave de la ofensiva del conjunto “blanquiazul”, el cual, de la mano de Vela, ha tenido un buen desempeño, que les ha permitido pelear por las primera posiciones de la tabla.

“No he visto a ningún otro jugador mexicano como él. He coincidido con Rafa Márquez y algunos otros, de generaciones y posiciones distintas, pero no con un mexicano tan desequilibrante como es él”, concluyó Sacristán.