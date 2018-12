VAR perfectible; Enrique Bonilla sale al paso de críticas

Pese a las críticas de las que ha sido objeto el Video Asistente Arbitral (VAR) en el inicio de la liguilla, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, consideró que todo procedimiento necesita un ajuste.

“Tenemos confianza en que será benéfico para el futbol y para la liga porque dará una mayor certeza deportiva a los aficionados y, por desgracia, todo proceso tiene momentos de ajuste y mejora, y es por lo que hemos atravesado.

“Habrá que trabajar mucho”, refirió.

Entrevistado durante el Foro Mundial de Ligas, Bonilla explicó que es necesario poner énfasis en la preparación de los encargados de aplicar el sistema.

“Habrá que trabajar mucho en la capacitación y estoy seguro que (Arturo) Brizio (presidente de la Comisión de Árbitros) y (Yon) De Luisa (titular de la Federación Mexicana de Futbol) están al pendiente de estos trabajos y será menor el tiempo para ajustar los pendientes y fallas”, apuntó.

Hernán Cristante, técnico de Toluca, y Salvador Reyes, estratega de Santos Laguna, criticaron el VAR tras disputar sus respectivos partidos de ida de cuartos de final del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

‘ES LA CANTALETA DE SIEMPRE, DE DESCALIFICAR’: BRIZIO

Pese a las críticas que recibieron tras disputarse los partidos de ida de cuartos de final del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, el titular de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Furbol (FMF), Arturo Brizio, consideró que los silbantes lo hicieron de manera correcta.

“Los partidos, con la intensidad que se jugaron, me parece que los árbitros salieron bien librados”, dijo.

Lamentó las críticas realizadas por el técnico del América, Miguel Herrera, y de su homólogo de Toluca, Hernán Cristante, por la labor del cuerpo arbitral.

“En el VAR no nos hacemos ‘patos’; no podemos hacer la petición de investigación a la comisión y es un tema disciplinario.

“Es la cantaleta de siempre, de descalificar lo que pasa afuera”, apuntó Brizio.

Indicó que no se refiere sólo a Miguel (Herrera).

“Respeto mucho a los técnicos y directivos; no estoy yo para pedirles cuentas; (pero) es una cantaleta de descalificar al VAR y arbitraje y no me parece que sea adecuado”, puntualizó Brizio.

“El partido estaba bravísimo para Adonaí Escobedo, que hace un trabajo bastante bueno.

“Le piden penal de Paul Aguilar, pero a mi parecer no es porque es mano, pero no deliberada”, hizo notar Brizio.