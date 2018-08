Vans BMX fue algo que nos cayó del cielo, dice chilena Macarena Pérez

El amor por los deportes de acción siempre ha estado presente en las mujeres, pero se carecía de un evento que les diera la importancia que corresponde, hasta que el Vans BMX Pro Cup les dio el espacio para demostrar su talento montadas en una bicicleta.

Antes, la participación de las mujeres en algún evento de esta índole era para rellenar, no había premios, eran prácticas de exhibición y nada más, pero ahora se sienten valoradas y con una oportunidad similar a la de los varones.

“Vans nos incluye ahora, antes era como una demo, exhibición, nos presentamos pero no había nada formal”, mencionó la rider chilena Macarena Pérez, quien participa en esta parada del Vans BMX Pro Cup que se desarrolla aquí.

La sudamericana, de 21 años de edad, agradeció esa separación femenil en deportes extremos “ya fue, ahora hay una competencia real, nos abrió las puertas, nos premian, nos dan dinero y cada vez hay más chicas auspiciadas para poder vivir de esto”.

“Ha sido como algo que cayó del cielo para nosotras”, subrayó una Macarena Pérez ilusionada y comprometida en hacer su mejor esfuerzo en la bici, en busca de dar un paso al frente en este tipo de disciplinas.

En entrevista con Notimex, se congratuló porque ahora es vista como una modelo a seguir para algunas chicas con deseos de exhibir sus cualidades.

“Marcamos diferencia y cada vez somos más mujeres, aquí en México se me acercaron algunas chicas que querían conocerme, me ven como un ejemplo, me siento halagada, es algo que no me esperaba y es súper lindo”.

Agregó: “Más que obligación, me siento motivada a seguir empujando, hacer crecer esto, debo apoyar, debo subir el nivel”.