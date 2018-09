Triste rogar para dirigir a la selección: Missael Espinoza

Ex jugador y ex seleccionado nacional ve corta baraja de entrenadores

El ex jugador y ex seleccionado nacional Missael Espinoza afirmó que es triste que se tenga que rogar a alguien para que dirija al Tricolor, además de lamentar que no exista una baraja importante para que un técnico llegue al combinado mexicano.

“Veo medio revuelto el tema de nuestro futbol, el tema de directivos, la baraja tan corta que tenemos de entrenador; los directivos fueron capaces hasta de rogarle a un técnico que no quiere dirigirla (a la selección); le rogaron al “Tuca” Ferretti para que la tomara”, aseveró.

“Eso nos habla de que nuestra baraja es muy corta para (tener) alguien a quien darle la selección, lo cual es triste que no haya cuatro o cinco opciones que deberían de ser entrenadores no necesariamente mexicanos, pero que sí quieran a la selección, que le entren en un proceso hasta Qatar”, apuntó.

Espinoza tuvo el gusto de ser dirigido por el brasileño Ricardo Ferretti, quien tomó a la selección mexicana de manera interina para sus partidos amistosos en puerta, amén de coincidir con él en las Chivas del Guadalajara y en el Tricolor rumbo al Mundial Estados Unidos 94.

“La realidad es que ‘Tuca’ es un entrenador exitoso; yo lo admiro mucho; me tocó trabajar bajo su mando año y medio, dos años, en Chivas, en la selección; también cuando él era auxiliar de Miguel Mejía Barón en ese proceso de la selección en el 94,; es un técnico que sabe mucho; por eso se le pide que dirija”, acotó.

No obstante, insistió en que ya debería existir un estratega, desde ahora, que tome las riendas del Tri, toda vez que, preciso´, desde hace tiempo se supo de la no continuidad del colombiano Juan Carlos Osorio, por lo que ahora desea que la espera valga la pena.

“Hay varias cosas que no están bien en nuestro futbol queriendo traer a alguien más mediático que conocedor de nuestro medio, que conozca al futbolista mexicano. Es un albur traer a alguien, como pasó con Osorio; a veces se van más por hacer ruido, por lo mediático que alguien de sobrada calidad para un proyecto serio como es la selección”, hizo notar.

Resaltó que lo ideal era tener ya a un timonel fijo desde ahora; “sabían que Juan Carlos Osorio no seguiría. Desde antes tenían que manejar algunas opciones. Ojalá que Yon de Luisa, Guillermo Cantú, se fijen mucho en los detalles del técnico; el que traigan que venga comprometido, con personalidad; si no conoce el futbol mexicano, que lo asesoren y que dé resultados, porque el proceso anterior dejó mucho que desear con Juan Carlos Osorio”.