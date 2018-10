Trina ‘La Barby’

Fustiga que no se concretara pelea con Jackie Nava; ‘por ella que no me la encuentre’, dice

Decepcionada y ofendida se siente la boxeadora Mariana “La Barby” Juárez luego de que no se concretara la pelea con Jackie Nava, segura de que están utilizando su momento y su nombre para el resurgimiento de la tijuanense.

Desde el año anterior se habló de un posible enfrentamiento, que parecía acordado para el próximo 27 de octubre, luego de que ambas pugilistas participaron en la misma velada, de agosto pasado, en la Arena Ciudad de México, pero al final no se dio.

“Es lo que están haciendo para que resurgiera Jackie; qué bueno; todo se vale en el deporte, pero cuando la vea le diré las cosas de frente; no me doy la vuelta ni mucho menos, pero, eso sí, vamos a ver de frente si es lo que dice, pero por ella que no me la encuentre”, dijo.

Visiblemente molesta con los comentarios de Nava, “La Barby” explicó que (la tijuanense) “comenzó a decir que me eché para atrás, que no sé qué; se metió conmigo; fue una ofensa porque después de mi última pelea en la Arena Ciudad de México fue difícil para mí”.

Un día después de vencer a la japonesa Terumi Nuki y de prácticamente acordar la pelea con Nava, Juárez tuvo momentos complicados, pues estuvo en el hospital con su mamá, quien murió días después.

“El lunes yo ya estaba entrenando y se me hace una falta de respeto decir que yo me eché para atrás, que me estoy haciendo tonta y no sé qué, cuando no tiene ni la menor idea de lo que estoy pasando; es una falta de respeto hacia mí porque lo sabe”.

Así las cosas, dijo desconocer, realmente, por qué no se concretó la pelea, pero dejó en claro que si ella fue una de las principales interesadas en realizarla es ilógico que se echara para atrás, además de aseverar que es la segunda vez que no se concreta el choque con Nava.

“Van dos veces; hace dos años y medio, casi tres, la había tirado porque se iba a la política; ahora, otra vez me la dejo tirada; si ella la hubiera querido desde el inicio la hubiera agarrado y se hubiera hecho”, dijo.

Y añadió: “Entendí un poco que fue entre promotores, por plazas, que se hayan tardado las negociaciones, pero el día que yo la vea a ella en su cara se lo voy a decir; no voy a utilizar las redes sociales ni nada. Yo se lo dije: Anímate”.