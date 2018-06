Jesús Ramírez: Tri convencido de hacer historia

LOS ÁNGELES.- Por la experiencia de algunos de sus jugadores, la selección mexicana que estará en el Mundial de Rusia tendrá su momento más importante para dar el gran paso, afirmó el técnico Jesús Ramírez.

“Ya en este momento no hay gran cosa; ya sólo quedan dos partidos amistosos, pero, para el Mundial, lo único que le queda (a la selección nacional) es tener resultados”, señaló, en entrevista, el técnico, quien convirtió a México en campeón del mundo con la selección Sub-17 en 2005.

“El conformismo mental que se pudiera dar, sin duda, será un rival extra a vencer, pero estoy seguro, y por lo que he visto, es que, en el fondo, los jugadores no caerán en eso, sino que están convencidos en hacer historia”, enfatizó.

“Si, por siempre, en la selección mayor se ha hablado del quinto partido, por qué no hablar del séptimo partido, de llegar a la final o de ser campeón; es cuestión de mentalizarse”, apuntó Ramírez, quien formará parte de un equipo de comentaristas durante el Mundial de Futbol de Rusia.

“Hoy es un momento muy importante y decisivo para el futbol mexicano; todo mundo habla de ese quinto partido; me encantaría pensar en siete, en lugar de cinco,; ya he escuchado a algunos jugadores decir que tienen idea de llegar hasta el final del Mundial y no lo veo mal”, afirmó.

“Eso me sucedió a mí. Cuando decía voy a ser campeón, todo mundo se reía, y cuando llegamos a la final me dijeron que no la iba ganar porque me tocó Brasil y, al final, son cosas reales”, acotó el técnico, quien radica desde hace seis años en Japón, donde fue invitado para dar charlas y promover el futbol en fuerzas inferiores de ese país.

El campeonato en 2005, apuntó, “fue un parteaguas para el futbol mexicano y muchos de estos jugadores estuvieron en esos procesos y hoy van a jugar el Mundial; quiero pensar como pensé la primera vez”, apuntó Ramírez, quien ha trabajado con futbolistas campeones de la Sub-17 como Héctor Moreno, Giovani dos Santos, Carlos Vela, Hugo Ayala, Marco Fabián y el “Chicharito” Hernández.

Recordó que cuando la selección Sub-17 que dirigió fue campeona del mundo “se generó una mística interna de trabajo en donde el futbol al final fue una consecuencia nada más; no fue sólo el futbol lo que nos hizo campeones”.

Sobre la presión de la prensa y de la misma afición con la selección mexicana, Ramírez opinó que es algo a lo que deben acostumbrarse los jugadores, y más cuando ha habido ya campeonatos mundiales.

Respecto a si hay condiciones para lograr la mejor participación de la historia, el técnico consideró que hay mezcla de jugadores y experiencia, que son importantes, e insistió en que el conformismo no puede tener cabida, sobre todo entre los futbolistas que han jugado en Europa.

Sobre el técnico Juan Carlos Osorio, comentó que, de manera desafortunada, nunca pudo tener “un clic” con los medios de comunicación y la afición.

“Por esa razón lleva una carga de escepticismo por todo el entorno vivido a través de la preparación, aunque la eliminatoria mundialista fue de alguna manera sencilla y la libraron muy bien”, sostuvo.

Sin embargo, aseveró que si bien hubo partidos que fueron claves para dar ese salto trascendental, como los encuentros con Alemania o Chile, no se logró la meta.

“Hay que entender que es una situación compartida porque no es sólo culpa del técnico, sino también de los jugadores, y todos tienen una responsabilidad”, concluyó.