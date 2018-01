Transgrede Quintero valores de las Águilas

Por no representar sus valores, las Águilas del América anunciaron una sanción interna al atacante colombiano Carlos Darwin Quintero por intentar dar un balonazo a un reportero.

Ello, durante una transmisión en vivo.

“El club América informa que el jugador Darwin Quintero será sancionado internamente tras la desafortunada acción que realizó durante el entrenamiento de ayer, la cual no representa los valores de esta institución.

“El club lamenta lo acontecido y ofrece disculpas al reportero Marcelino Fernández de ESPN y su equipo de trabajo, así como a cualquiera que se haya sentido ofendido ante los sucedido”, refirió, en un comunicado, la institución azulcrema.

Ello, si bien Quintero argumentó no haber tenido la intención de darle el balonazo al reportero.

“No te dejes llevar por lo que se ve ni por lo que dicen. En ningún momento tiré a pegarle a él, apostamos de pegarle al árbol porque de ese ángulo estaba difícil pegarle al reportero”, adujo el atacante colombiano de las Águilas del América.

SE DICE ORGULLOSO DE SU COLOR Y DE SU RAZA

Carlos Darwin Quintero, atacante de las Águilas del América, reviró con una fotografía, en la que se está comiendo un plátano, a quienes lo tacharon de “simio” por pretender dar un balonazo a un reportero.

“Para los que creen que diciéndome (emoji de un chango) me ofenden están perdiendo su tiempo… No se le da importancia a todo lo que escriben ak jejejejeje… ORGULLOSO DE MI COLOR Y MI RAZA (emojis guiñendo el ojo y de bananas) me encanta el plátano”, escribió en su cuenta de Instagram.

Así las cosas, en definitiva, no fue un buen día para el atacante colombiano de las Águilas del América.

RATIFICADO CASTIGO A URIBE

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ratificó el castigo de un partido al colombiano Mateus Uribe, jugador de las Águilas del América.

“En relación a la denuncia de Error Manifiesto presentada por el Club América se informa que una vez llevada a cabo la investigación vinculada con la expulsión del jugador Andrés Mateus Uribe Villa, y después de haber analizado la jugada correspondiente, así como valorado las pruebas y demás documentos aportados, se hace del conocimiento que no procede dicha solicitud”, refirió la instancia ya citada.

Uribe recibió la roja directa luego de que hiciera contacto con el rostro del chileno Nicolás Castillo, y no el balón, en un intento de chilena.

Ello, durante el choque, del pasado domingo, entre los Pumas y el América.