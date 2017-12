A tope trabajo de zaguero español Alejandro Arribas con los Pumas

Consciente de lo que significan los Pumas de la UNAM en el futbol mexicano, y como nuevo refuerzo del club, el zaguero español Alejandro Arribas expresó su deseo de regresar al equipo felino a los primeros puestos.

Después de un 2017 para el olvido, sin calificar a la liguilla, el reciente fichaje sabe de la responsabilidad que conlleva estar en uno de los clubes grandes del balompié mexicano, de ahí que trabaje a tope para responder a las expectativas.

“La verdad, me agrada estar en este club; por lo que he comprobado desde que llegué, es uno de los grandes del futbol mexicano, y arriba es donde debe de estar. Estamos trabajando para poner a Pumas lo más alto posible y que pelee por el campeonato”, manifestó.

En conferencia de prensa, en las instalaciones de la Cantera, tras derrotar en amistoso, 2-1, a Alebrijes de Oaxaca, el ibérico reconoció que le ha costado la altura de la Ciudad de México, pero que espera estar a tope para el arranque del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

De igual manera, ha valorado hasta el momento el trabajo que Pumas ha hecho en la pretemporada para afinar detalles y estar listo para el inicio de certamen que será contra Pachuca.

“La pretemporada ha estado muy bien; me estoy adaptando a la ciudad, al club, a los compañeros, y poco a poco vamos mejorando, corrigiendo cosas, y esperemos estar preparados para el día 6 ante Pachuca para hacer un gran partido”, estimó.

Y añadió: “Me cuesta un poco la altura, pero cada día un poquito mejor, y ya para la semana que viene seguro que estoy listo para el inicio de la liga”.

Arribas tiene el objetivo claro de jugar lo más posible en el equipo dirigido por David Patiño.

Paralelamente, negó ser un elemento problemático luego de ganarse dicha fama por un problema que tuvo en su anterior equipo con el Deportivo La Coruña.

“Yo no me voy a dejar pisar por nadie; no busco hacerle daño a nadie, pero no me dejaré pisar por nadie. Soy un jugador que en el campo es muy fuerte; me gusta dar todo y exijo mucho a mis compañeros, igual que me gusta que ellos me exijan a mí”, destacó.

ABOLLA CORONA A CAMPEÓN DEL ASCENSO MX

Los Pumas de la UNAM impusieron condiciones y derrotaron 2-1 a Alebrijes de Oaxaca, reciente campeón del Ascenso MX, en duelo de preparación con miras al Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

En las instalaciones de Cantera, los auriazules aprovecharon dos penales para hacerse del triunfo en el compromiso gracias a los goles de su dupla ofensiva conformada por el reciente fichaje Matías Alustiza y el chileno Nicolás Castillo.

La visita se adelantó a los 10 minutos con el gol de Carlos Cauich, pero después apareció Castillo con el empate, al 20, y, al 46, el “Chavo” Alustiza con el tanto del triunfo, demostrando que poco a poco se adapta de la mejor manera con el Club Universidad.

Pumas siguió, así, su buen paso en esta pretemporada, aunque sus triunfos han sido contra rivales del Ascenso MX, contra Alebrijes y frente a Zacatepec, mientras que también ya registró un empate contra Lobos BUAP.

La novedad en el conjunto auriazul fue que estuvo presente el defensa lateral Luis Fuentes, quien regresó al equipo del Pedregal tras vivir un préstamo y ser subcampeón de Liga MX y campeón de Copa MX con Rayados de Monterrey.