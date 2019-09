¿Tomando forma o puro espejismo?

Después de unas cuantas jornadas en las principales ligas y otras iniciando, pareciera que en algunas va tomando forma de lo que será todo el año futbolístico, en otras un mero espejismo y en otras tantas, ¿será el fin de un ciclo?

Premier League

Sí, aún es muy prematuro para hacer pronósticos posteriores a 4 jornadas ya disputadas en lo que es hoy la liga más atractiva, poderosa y competitiva que existe a nivel mundial. Sin embargo, ya se han ido despegando del pelotón los dos máximos exponentes al título: Liverpool, liderando con 12 puntos y Manchester City con 10.

Sin lugar a dudas estos dos equipos protagonizarán una ardua pelea por la cima hasta la última jornada y se conozca a un tricampeón (Manchester City) o a un histórico que nunca ha ganado la Premier League (desde que se disputa bajo este formato y nombre), el Liverpool.

Muy rezagados han quedado el Arsenal (7 ptos), Manchester United, Tottenham y Chelsea con (5 ptos). Parecieran pocos puntos de diferencia, pero tan solo recordar la temporada pasada en la que los contendientes no dieron ningún ápice para margen de error a sus rivales y por lo visto, esta campaña pareciera que será muy similar.

LaLiga

En esta liga, ilusiona a más de uno ver los 3 primeros lugares de la tabla general pues son 3 equipos con vasta historia y aficiones que da gusto ver, como lo es la del equipo mandón, Atlético de Madrid, con un pleno de 9 puntos, Athletic de Bilbao y Sevilla con 7 cada uno.

Por debajo un sorpresivo Levante (6 ptos), Real Madrid, Osasuna y Alavés (5 ptos) y FC Barcelona al igual que Granada, Valencia, Celta de Vigo, Valladolid y la Real Sociedad con 4 puntos.

Pero yéndonos a la historia de las últimas dos décadas en esta liga en específico, es muy complicado que los equipos puedan soportar una constancia en nivel de juego, fondo físico y mentalidad durante 38 jornadas que les permita pelear por el título desgraciadamente.

Y aún siendo su servidor un arduo seguidor culé, estoy convencido que sería espectacular presenciar que el título de liga cayera en manos de un equipo histórico como lo son los 3 punteros o Valencia u otros de menor calada, pero que no sean los que han dominado esta competición en las últimas dos décadas, ¿o usted qué opina?

Bundesliga

Desde mi punto de vista, presenciaremos algo muy parecido a los últimos lustros con un Bayern München que deja ilusionar a dos o tres equipos para que terminen siendo ellos quienes levanten el trofeo que los acredite como campeones.

Actualmente está un RB Leipzig con un pleno de 9 puntos en 3 encuentros, algo que ya no sorprende, pues es un equipo que desde su aparición en la primera división germana ha trabajado concienzudamente para convertirse cada vez más en un contrincante serio tanto a nivel nacional como europeo; ojalá pueda mantener el pulso al equipo dominante de Baviera.

Por su parte Bayern, Wolfsburg y Leverkusen están empatados con 7 puntos y a solo un punto de distancia de éstos, está el Borussia Dortmund (6 pts), quien ha sido la noticia este fin de semana.

Esto debido a que visitó al equipo nobel FC Union Berlin, que disputa su primera temporada en primera división en su historia y vaya sorpresa que se ha llevado pues el equipo local los ha vencido por un marcador de 3 a 1. ¿Habrán pensado que con el escudo ganaban?

Cierre de mercado con final de telenovela

Por fin ha terminado lo que desde en sus inicios se presagiaba ser una novela con distintos puntos de vista, protagonistas, drama, suspenso y que a la mera hora resultó ser un refrito del refrito, como lo es en cada mercado de verano.

Sí, el protagonizado por Neymar Jr, PSG, Barcelona y en menor medida, el Madrid.

No cabe duda que Neymar Jr. de ser hace tan solo un par de años, el jugador llamado a sustituir del trono a Messi – CR7, se ha convertido en ser una manzana podrida, siempre rodeado de situaciones que no debieran ser parte de un deportista de alto rendimiento y que sí son de personas de la farándula (fiestas, viajes relámpago, carnavales, fiestas de cumpleaños propias y de familiares, amigos indeseables, etcétera).

Sin embargo, no tengo la menor duda que este personaje, harto de que los reflectores en París se los ha ganado con base a trabajo, resultados y mayor disciplina, un joven de tan solo 20 años, declarado como mejor jugador de la Ligue 1, campeón del mundo y con un futuro envidiable: Kylian Mbappé.

Ante esta situación que estaba fuera de su fría y “bien medida” estrategia al dejar al Barca de las peores formas, ha reculado y pedir auxilio a sus fieles amigos, Messi y Luis Suárez, a sabiendas de que gozan de un gran poder en la toma de decisiones en la entidad culé y dentro del vestuario. ¿Qué directiva, staff técnico y equipo querría a uno de los mejores jugadores de este deporte en la historia, inconforme por no cumplirle un capricho? Nadie.

Y así fue como la directiva culé hizo el esfuerzo por llegar a una negociación con la directiva parisina (con la cual no tiene la mejor relación ni de lejos), sabiendo que efectivo no tienen, por lo que deshacerse de unos pesos pesados les podría ayudar para desahogar su masa salarial y pagarle a Neymar su sueldo, descongestionar ciertas posiciones (medio campo) y dar un golpe mercadológico que seguramente le redituaría en jugosos ingresos, no importando que la gran mayoría de la afición blaugrana no quiere de vuelta a este jugador que se ha comportado de una forma poco ejemplar y muy alejada de los pilares que son la base de la ideología del FC Barcelona; pero la afición hoy día mi estimado lector, es lo que menos importa, lo que más cuenta son los ingresos que se registran en caja.

Obviamente la directiva del PSG encabezada por el jeque qatarí le puso un precio inverosímil a su jugador con plena conciencia que, si el Barca le ganaba esta ficha, le costaría sudor, sangre y lágrimas. ¿El resultado? Neymar Jr. se queda, por lo menos, un año más en París (para fortuna del graderío culé y merengue).

¿Por qué digo esto último? Porque ninguna afición, del equipo que sea, merece en sus filas un mercenario que ha pesar de tener todas las cualidades para “romperla”, se enfoca más en su impacto en mercadotecnia personal y los ingresos que éste le genera, logros y títulos individuales, fiestas en ciudades, países o continentes fuera de su lugar de residencia de trabajo, escándalos que en nada ayudan al deportista y al colectivo (como la reciente acusación que recibió por abuso sexual), entre muchos otras desgracias que nos deja este personaje año con año.

Así entonces estimado lector, este fin de semana se interrumpen las ligas del mundo por fecha FIFA, por lo que se retomarán hasta el fin de semana del 13 al 15 de septiembre.

¡Hasta pronto!