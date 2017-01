Tigres sin ofertas formales por Gignac

MONTERREY.- A pesar de las versiones en el sentido de que el delantero francés André-Pierre Gignac sería pretendido por un equipo chino, el presidente de los Tigres de la UANL, Alejandro Rodríguez, dejó en claro que el club no ha recibido ninguna oferta por el jugador.

“Está ahí nuestro jugador y esperamos que sea así por muchos años más. No hay ofertas formales ni tampoco hay una indicación de que los jugadores pretendan aceptar ofertas de fuera; estamos en cero.

“No estamos en espera de nada; imagínate si ya estamos cerca de cerrar los registros y estamos esperando por ofertas; absolutamente no; no tenemos ni ganas ni deseos de recibirla; categóricamente no”, declaró.

A pregunta expresa sobre si el atacante galo permanecerá en el equipo, indicó que Gignac seguirá con los felinos y que sólo podría salir si una posible negociación conviniera a las partes involucradas.

“Absolutamente (se queda); por lo que a nosotros y a él respecta ya lo hemos declarado infinitas veces; lo que declaró’ Tuca’ ayer es importante que lo sigamos; cuando sea bueno para las tres partes se puede dar, si no, no estamos dispuestos a hablar con nadie”, añadió.

Sobre el hecho de que el también francés Andy Delort sería pretendido por otros equipos, Rodríguez aseveró que no tienen ofertas formales, además de que el jugador no les ha expresado su deseo de salir del equipo.

“Que un equipo en Francia diga que le interesaría a Andy Delort lo toman como que ya se va; es una apreciación; no queremos que se vaya; no lo vamos a prestar; no nos ha dicho que se quiera ir”, agregó el dirigente.