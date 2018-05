Tigres es un ejemplo a seguir en futbol mexicano: Damián Álvarez

El ex jugador Damián Álvarez consideró que el club Tigres es un ejemplo a seguir dentro del futbol mexicano y auguró éxito para el equipo con el cambio de directiva que se dio hace unos días, tras la salida de Alejandro Rodríguez como presidente del conjunto.

“Tigres en este último tiempo es un ejemplo a seguir, un modelo excelente, se tienen que dar modificaciones consensuadas (el cambio de directiva), la esencia de Tigres no debe cambiar, vislumbro más éxitos”, indicó el exintegrante de los felinos.

Se debe recordar que el martes pasado Rodríguez dejó su puesto como presidente del club y Miguel Ángel Garza, quien fungía como delegado deportivo, lo sustituyó en el cargo.

Álvarez dijo que en ocasiones es difícil lograr todo el tiempo los objetivos que los equipos se proponen, pero desde su punto de vista Tigres seguirá la línea de los últimos años que les ha permitido conseguir títulos en el futbol mexicano.

“Es difícil en el futbol alcanzar siempre lo que uno se propone, pero la línea no va a cambiar, en buena hora Miguel toma las riendas del equipo como presidente, realmente fue un placer sentirme guiado por él todo este tiempo (en el que fue jugador), siento que está en muy buenas manos el club, no veo por qué no seguir igual”, agregó.

Sobre Alejandro Rodríguez, el exfutbolista elogió su desempeño con el club, con el que aseguró dejó todo lo que estuvo en él para tener logros en el balompié nacional.