Tigres asegura que cancelación de amistoso con Juventus no afecta su preparación

El presidente de los Tigres, Alejandro Rodríguez, afirmó que aunque al equipo le hubiera gustado jugar contra el Juventus, la cancelación de este partido amistoso no les afecta en su preparación para el torneo de apertura 2017.

Mencionó que se enteró de la cancelación por el comunicado que el propio club italiano publicó en su página oficial.

“Nos hubiera gustado mucho tener el partido, pero ellos acaban de anunciar en su página oficial que como no podían contar con su equipo titular completo, preferían cancelar y bueno, es decisión de ellos, por cambios en la organización de su pretemporada”, añadió.

Comentó que ahora lo que pasará es que el cuerpo técnico va a proceder a cambiar la planeación que se tenía para la próxima semana como parte de su pretemporada.

“Acordémonos que llegamos apenas el lunes en la madrugada de los Angeles, entonces ahora van a tener un poquito más de tranquilidad para preparar el primer juego del apertura”, agregó el directivo felino.

Destacó que no se van a apresurar a conseguir otro partido con otro equipo, ya que apenas la tarde de hoy tendrán una reunión deportiva y ahí se va a definir, pero que hasta la mañana de hoy no hay nada.

Alejandro Rodríguez descartó, por otra parte, que Tigres haya recibido alguna oferta por otro jugador de su plantel.

“A una semana y media de que inicie el torneo no lo vamos a hacer, si no estábamos listos para negociar en enero ni en abril, menos en julio, nosotros no queremos negociar nada, no estamos en ese proceso ni tenemos la intención de negociar nada, las cosas en este club no se hacen así”, declaró.

Finalmente señaló que aún no hay nada concreto en cuanto a la contratación de un nuevo refuerzo, aunque reconoció que siguen en pláticas para traer seguro a un jugador más.

“Seguimos platicando pero no hay ningún avance, nada que platicar todavía, estamos en proceso de negociación, todo tiene sus tiempos, es algo complejo y no lo quiero presentar como algo misterioso, solo que cada proceso es distinto y estamos en eso”, comentó.