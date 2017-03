Técnico Palencia pide adaptarse al estilo del arbitraje mexicano

'Es por cultura, no es porque el arbitraje mexicano pierda valor. Lo que sí es que debemos adaptarnos a las culturas, si aquí no se permite eso nos tenemos que adaptar. Ya una agresión, es diferente', expresó

El director técnico de Pumas de la UNAM, Juan Francisco Palencia, consideró como exagerado que ni siquiera se pueda dialogar en ocasiones con los silbantes, pero exhortó al gremio a adaptarse al estilo del arbitraje de la Liga MX.

“Es por cultura, no es porque el arbitraje mexicano pierda valor. Lo que sí es que debemos adaptarnos a las culturas, si aquí no se permite eso nos tenemos que adaptar. Ya una agresión, es diferente”, expresó.

Palencia, quien fuera jugador del Espanyol de Barcelona, comentó que en Europa el juez centra se presta más a hablar con el futbolista e incluso muchas veces es tocado sin llegar a una agresión, algo que en México se ve diferente, pues un roce puede ser tomado como acometida.

“La cultura es diferente, acá estamos acostumbrados a que ni siquiera puedes dialogar con el árbitro o tocarlo. En Europa dialogas, le tocas la mano y hasta el árbitro se detiene para conversar. Creo que tocar con la mano a un árbitro, no es para tanto”, agregó.

Todo lo anterior, tras los acontecimientos de los jugadores Pablo Aguilar (América) y Enrique Triverio (Toluca), quienes podrían recibir una fuerte sanción por tocar o rozar a los árbitros durante años pasados encuentros de Copa MX.

“Le compete a la Comisión y nosotros no tenemos que opinar de ellos. En la Comisión no opinan de cuál equipo juega bonito o los árbitros no opinan como jugamos y cada quien hace su trabajo y compete a nosotros jugar bien y trabajar bien”, señaló previo a la salida de Pumas rumbo a Guadalajara.

Este sábado, Universidad Nacional visitará al Atlas en la Perla Tapatía en hostilidades de la décima jornada del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.