Técnico Martino, ilusionado por ver desempeño de México ante Chile

Pese al poco tiempo de trabajo en cancha que ha tenido con la selección mexicana de futbol, el técnico argentino Gerardo “Tata” Martino afirmó que tiene mucha ilusión de que muestren ante Chile parte de la idea futbolística que pretende implementar.

“Mi optimismo para lo que pueda ver en el juego, es lo rápido que se acomodaron a una idea de juego, lo que he visto me genera mucha ilusión, tengo muchas expectativas sobre lo que pueda ver ante Chile, obvio debemos ver cuánto lo puedes sostener en el partido”, indicó el estratega.

En conferencia de prensa en su hotel de concentración, el entrenador nacional destacó la actitud del futbolista mexicano para recibir nuevos conceptos y llevarlos a cabo.

“No es que me llame la atención, porque estaba informado, pero sí me da satisfacción la gran predisposición que tiene para el trabajo, con entrega total, no se guardan nada, y eso hemos hecho en el CAR y en estos entrenamientos he encontrado una gran predisposición en el trabajo”, apuntó.

Además, reafirmó “la imagen de un futbolista mexicano dinámico y con muy buena técnica, esos son dos valores sobre los que nos podemos apoyar, además en los últimos 20-25 años la selección ha tenido un crecimiento tan importate que le permite tener grandes actuaciones ante los rivales más importantes a nivel mundial”, detalló.

“Entonces están seriamente con posibilidades de competir ante las grandes potencias, por lo que buscaremos tener un equipo que salga a proponer, esa es la idea básica que tenemos, que salga a tratar de imponer dentro del campo su idea de juego sobre la del rival”, estableció.

De acuerdo con Martino, la idea básica es emplear el sistema 4-3-3, el cual podría cambiar a línea de cinco, algo que dependerá del rival.

“Es un sistema que me gusta y donde encontramos los futbolistas adecuados para desplegarlo, México tiene buenos extremos, buenos interiores, de experiencia, jóvenes que han aparecido, digamos lo que me gusta además de 4-3-3 es modificar a una línea de cinco si fuera necesario y las cualidades de futbolista para jugar así lo tenemos”, declaró.

Además, “lo que es necesario afianzar una manera de jugar antes de aplicar las diferentes modificaciones necesarias en función de las características del rival”, abundó el sudamericano.

Martino dejó en claro que México tiene la materia prima para trascender y alcanzar ese ansiado quinto partido en una Copa del Mundo, pero que para ello deben dominar el estilo de juego que pretende.

“Para aspirar a un quinto partido creo que debemos tener una manera de jugar, eso daría fundamentos para ilusionarnos respecto a lo que puede pasar en un hipotético mundial, plasmar una idea de juego y que después el equipo lo pueda sostener”, puntualizó.