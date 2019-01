‘Tecatito’ providencial

OPORTO.- Con una gran actuación del mexicano Jesús “Tecatito” Corona, y la participación de Héctor Herrera, ambos como titulares y en los 90 minutos de juego, el Porto venció, como local, al Nacional por marcador de 3-1, con lo que los “Dragones” se afianzan en el liderato de la Primeira Liga tras 16 fechas.

Por el conjunto de casa, el argelino Yacine Brahimi anotó un doblete a los minutos 32 y 57, y el brasileño Tiquinho Soares al 38´.

Por el Nacional descontó el hondureño Bryan Róchez en el 40´.

Con la victoria, el Porto se escapa en el liderato de la tabla con 42 puntos, a seis de su más cercano perseguidor, mientras que el Nacional se mantiene en la décimo primera posición, con 19 unidades, después de concluir la fecha 16.

El Porto se fue adelante con anotación de Yacine Brahimi en una jugada en la que el árbitro aplicó la ley de la ventaja, el futbolista argelino recibió el esférico en el área y definió de pierna derecha al segundo poste del arco.

Los “Dragones” volvieron a marcar, minutos más tarde, con Tiquinho Soares, a centro, después de una gran jugada individual.

La reacción de la visita llegó pronto, por conducto de Bryan Róchez; el hondureño encontró un rebote en el área y remató de pierna derecha para vencer a Casillas y poner el Nacional en la pelea.

Sin embargo, en el complemento, el Porto acrecentó la ventaja, nuevamente, gracias a otra gran asistencia de Corona, quien filtró un balón para Brahimi, con un recorte, se lo acomodara a la pierna derecha para sacar disparo y vencer al arquero Lucas Oliveira para el 3-1 y la segunda anotación en su cuenta.

El Porto buscará seguir sumando la próxima jornada, en su visita al Sporting Lisboa, mientras que el Nacional recibirá, en el Estadio de Madeira, al Belenenses SAD, ambos duelos correspondientes a la fecha 17 de la Primeira Liga.

El árbitro Rui Manuel Gomes da Costa no tuvo complicaciones en un encuentro que no contó con jugadas polémicas y en el que no hubo ningún amonestado.