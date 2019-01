“Tata” Martino quiere un “Tri” con idea clara de juego

El técnico argentino Gerardo Martino tiene como primer objetivo con la Selección Nacional de México lograr que sea un equipo que ofrezca una idea clara de juego.

“Sé cuál es la inquietud del pueblo mexicano a donde debería llegar la Selección en un Mundial, me ha pasado no valorar jugar finales. No podemos dejar de valorar jugar sistemáticamente los octavos de final. Lo que más nos interesa es que se vea un equipo con día de juego bien clara”, indicó.

En conferencia de prensa en la que fue presentado como nuevo estratega del “Tri”, el “Tata” indicó que, si es capaz de ofrecer un estilo de juego definido, las metas estarán más cercas.

Comentó que sabe bien la presión que existe en el banquillo de un combinado mexicano, lo cual confía sortear si logra un funcionamiento adecuado en el “Tri”.

“Me ha preparado para tomar este reto con más madurez, creo estar mentalmente más preparado para este tipo de trabajo. La única forma es de convencimiento es armar una selección que tenga clara la idea de juego que sea reconocible, que represente al pueblo mexicano”, acotó.

Además, anunció a su cuerpo técnico que estará conformado por Jorge Theiler, Rodolfo Paladino, Damián Silvero, Manuel Alfaro, Sergio Giovaneli, Gustavo Piñero como entrenador de porteros, además de Norberto Scoponni como enlace con las selecciones juveniles.