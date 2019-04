Suspenden a Neymar Junior tres partidos por insultar árbitro

La Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA por su siglas en inglés), a través de su Órgano de Control, Ética y Disciplina, impuso una suspensión de tres partidos en contra del futbolista brasileño Neymar Junior.

De acuerdo con la UEFA, el atacante del Paris Saint-Germain violó el artículo 15 del Código Disciplinario tras insultar al árbitro esloveno Damir Skomina, quien pitó el partido entre su club y el equipo inglés Manchester United en los octavos de final de la Champions League.

En la recta final del encuentro, el oficial decretó un penal a favor de los “Red Devils” después de revisar el Video Asistente Arbitral (VAR), por lo que el brasileño descalificó la actuación del árbitro por medio de sus redes sociales.

El jugador comentó, tras el partido de ida y vuelta en la UEFA Champions League, jugado el 6 de marzo en Francia, que “es una vergüenza. El penalti no existe. Ponen a cuatro hombres que no entienden de fútbol para que vean el lanzamiento -en cámara lenta- y eso no existe. ¿Cómo va a poner la mano en la espalda?”

La sanción le impedirá disputar el inicio de la siguiente temporada en la Champions League y entraría en acción hasta la cuarta fecha del certamen.