Sucumbe el ‘Diablo’ ante Juárez

CIUDAD JUÁREZ.- FC Juárez hizo historia al conseguir su primera victoria en Primera División al dar cuenta, 2-0, de Toluca en juego con el que se cerró la actividad de la fecha 3 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX de futbol, disputado en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Los goles de la victoria de los de casa fueron obra del argentino Mauro Fernández al minuto 17 y del chileno Ángelo Sagal al 48.

Con la victoria, los de Chihuahua sumaron sus primeras tres unidades, en tanto que los mexiquenses se quedaron con un punto.

Hace unos días, el técnico argentino Ricardo La Volpe criticó la actitud de sus jugadores, palabras que al parecer no les afectaron en nada luego de que en el duelo tampoco mostraran muchos deseos por cambiar las cosas.

El cuadro de la frontera aprovechó por completo esa situación al tomar el control del juego desde el inicio y ejercer una presión importante desde la salida del rival.

Los pupilos de Gabriel Caballero consiguieron su primera anotación en la Liga MX al minuto 17, en una jugada en la que Adrián Mora no tuvo la decisión para despejar a la entrada del área un balón que tomó el argentino Mauro Fernández, quien se quitó a dos rivales para entrar al área y sacar un disparo que batió a Alfredo Talavera.

El cuadro mexiquense no tuvo capacidad de respuesta para merecer el empate ante un Juárez que ya no pisó con tanta frecuencia el área rival, pero que mantuvo el control del juego para irse así al descanso.

Para el inicio del complemento, los de la frontera terminaron prácticamente con cualquier intento de reacción al aumentar su ventaja por medio del chileno Ángelo Sagal, que en las afueras del área prendió un zurdazo que se coló en el ángulo superior derecho al minuto 48.

Fue hasta la segunda anotación y con los ingresos de Richard Ruiz, así como el del argentino Emmanuel Gigliotti, cuando los mexiquenses buscaron ir al frente para acortar distancias.

Los esfuerzos individuales, sin embargo, no le dieron frutos ante un cuadro de Juárez que no sufrió de más para mantener la ventaja y salir con un triunfo muy importante en todos los aspectos.

El arbitraje estuvo a cargo de Fernando Hernández, quien tuvo una labor aceptable; amonestó a Elio Castro (29) por los de casa; los argentinos Pedro Alexis Canelo (43) y Fernando Tobio (85), así como el brasileño William da Silva (64) y Juan Gamboa (94), vieron cartón preventivo por la visita.