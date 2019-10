Sin margen de error, Cruz Azul afrontará cierre del Apertura 2019

Cruz Azul afrontará la recta final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX sin margen de error, conscientes de que una derrota podría terminar con sus aspiraciones de llegar a la Liguilla.

El defensa Julio César Domínguez dejó en claro que la goleada 5-2 al América los tiene con motivación para afrontar los próximos partidos, el siguiente este sábado en casa ante Morelia, en el estadio Azteca.

“No tenemos margen de error, con un error quedas sin aspiraciones de calificar, si hay resultados a favor de nosotros prácticamente estamos, obviamente nosotros no hemos tenido regularidad, pero esperamos ganar y meternos a la pelea, hay que estar concentrados y no regalar puntos, estar bien metidos para ganar”, dijo.

En rueda de prensa este martes reconoció que el calendario que se avecina para el equipo es complicado, pues enfrentarán a tres rivales que están en zona de Liguilla y dos que pelean por acceder, lo que podría beneficiar al cuadro celeste con victorias ante rivales directos.

Cruz Azul, duodécimo de la general con 16 unidades, recibirá a Morelia, que tiene la misma cantidad; después visitará a Tigres (20), le hará los honores a León (20), jugará en casa de Santos (23) y cerrará como local ante Atlético San Luis (17), además de que descansará en la jornada 17.

“Todos los partidos que restan son difíciles con los que están arriba, pero vamos a robar puntos ganándoles, toca Morelia, después Tigres, que está a cuatro unidades, podemos acortar puntos si podemos ganar, son equipos que están arriba y nos vienen bien”.

Aseveró que su rival del fin de semana dejó de hacer cosas en su último partido, cuando desaprovechó una ventaja de 2-0 para perder 2-3 con Necaxa, aunque aclaró que deberán fijarse más en lo que hagan él y sus compañeros dentro de la cancha y no repetir errores que les han costado puntos.

“No hemos tenido malos partidos, hemos tenido errores que nos han costado empates y la derrota con Pachuca, no hay que estar desconcentrados, estamos a dos puntos del octavo, a cuatro del sexto, ganar dos o tres partidos te pone en la pelea, el partido será complicado y necesitamos ganar”.

Finalmente, dijo que desde que comenzó el torneo se pusieron objetivos y ya lograron dos, la Supercopa y la Leagues Cup, y aunque han tenido altibajos, reiteró que van por el tercero y que desea la afición, el de Liga MX.

“Yo me baso en el trabajo, en que haga bien las cosas, me gusta vivir el presente, no el futuro, lo pasado ya pasó, América ya pasó, hay que ver el que viene y paso a paso, el objetivo es quedar campeón, es el último objetivo que nos planteamos en el torneo”, concluyó.